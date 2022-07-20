Пятое измерение: иммерсивное путешествие по реальности Михаила Булгакова

20 июля 2022 года в рамках фестиваля «Новое Прочтение. Классика на все времена» в музее-театре «Булгаковский Дом» состоится премьера иммерсивного спектакля-променада с элементами экскурсии и квеста, разместившегося сразу в двух пространствах: музее дома на Большой Садовой и театре имени Булгакова. Показ перенесет зрителя на сотню лет назад, в Москву начала ХХ века, в которой оживают герои произведений великого писателя и даже сам автор.

Гость не просто смотрит на происходящее, он становится полноправным участником произведений Булгакова, а самые активные участники в финале получат приятный приз от театра.

«Наш мистический променад спектакль вмещает в себя сразу несколько измерений: и игру со зрителем в пространстве основных творений Булгакова, и погружение в атмосферу пьес писателя, и исторические справки прототипов в его произведениях, и информацию о жизни Булгакова. А также зрителя ждет путешествие по коридорам времени старой Москвы в пространстве культурного центра Булгакова с реальным реквизитом тех времен, и экскурсия по музею, театру и потайным мистическим комнатам, посвященным Мастеру мистики, и сюрпризы для зрителя. В результате чего, гости попадают в разные измерения, созданные Михаилом Афанасьевичем, ощущая весь диапазон его таланта на эмоциональном, ментальном и клеточном уровне», — рассказал театральный деятель, художественный руководитель Музея-театра «Булгаковский Дом», режиссер и сценарист Сергей Алдонин.

В спектакль органично вплетены исторические справки из жизни писателя и истории создания его произведений. Основой для спектакля стали: «Мастер и Маргарита», «Театральный роман», «Дьяволиада», «Зойкина квартира», «Записки юного врача» и другие нашумевшие шедевры. Герои, созданные писателем, оживут на глазах зрителей, возьмут за руку и проведут по пятому измерению, вовлекая в приключения и мистические события.

«Благодаря фестивалю «Новое Прочтение. Классика на все времена» были созданы творческие продукты, ставшие частью музея-театра «Булгаковский Дом» — креативные арт-объекты, новый репертуарный спектакль, пополнение портфеля ярких проектов нашего культурного пространства», — делится Наталья Склярова – куратор творческой лаборатории «Прочтение», исполнительный директор музея-театра «Булгаковский Дом», член Союза Театральных Деятелей РФ, член международного союза музеев.

Создатели фестиваля планируют сделать его ежегодным и привлечь внимание зрителей к творчеству великих классиков — Пушкина, Толстого, Тургенева и других писателей. Молодежь, под руководством маститых режиссеров и актеров, заново постигает смысл знакомых произведений.

«Первый Фестиваль-лаборатория «Новое Прочтение. Классика на все времена» стал достойным культурным событием, вызвавшим большой отклик аудитории. Для нас особенно ценно то, что гости, впервые соприкоснувшиеся вживую с творчеством писателя, влюбились в это пространство. А главное пополнили ряды постоянных посетителей музея-театра «Булгаковский Дом», каждый раз удивляясь многогранности творчества писателя», — рассказывает Ольга Мунтян, автор идеи фестиваля, генеральный директор продюсерского центра «Яркие игры».

Здесь посетители снова и снова становятся зрителями новых творческих проектов и атмосферных мероприятий в стенах, где незримый Михаил Афанасьевич наблюдает за неисчерпаемой мистикой этого загадочного места. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Иммерсивный спектакль-променад станет репертуарным в музее-театре «Булгаковский Дом», а двойная премьера состоится 20 июля в 17.00 и 21.00.

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