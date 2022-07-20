Выставка произведений Михаила Кудреватого «Пространство памяти» в Российской академии художеств

3 августа Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Михаила Георгиевича Кудреватого «Пространство памяти». Экспозицию составят около 30 живописных полотен разных лет, в том числе недавно созданные работы, которые зрители увидят впервые.

Михаил Кудреватый. Виктор Хара. 1984. Холст, масло, 165х130 см

Михаил Кудреватый. Виктор Цой. 2022. Холст, масло, 200х100 см

Михаил Кудреватый. Владимир Высоцкий. 2022. Холст, масло, 210х140 см

Михаил Кудреватый. Ленинградка. 2019. Холст, масло, 220х105 см

Михаил Кудреватый. Партия. 2017. Холст, масло, 180х160 см

Михаил Кудреватый. Родина Мать. 2021. Холст, масло, 170х200 см

Михаил Кудреватый. Черемуха. 1994. Холст, масло, 195х120 см

Михаил Кудреватый. Портрет В.А. Леняшина. 2020. Холст, масло, 150х90 см

Михаил Кудреватый – известный петербургский живописец, монументалист, исследователь искусства. В своем творчестве он использует как проверенный веками опыт старых мастеров, так и формальные находки новаторского искусства XX века. Отличительные черты его авторского стиля – необычные острые ракурсы, сочетание разных видов ритма, выразительность силуэта и цветового пятна.

На мировоззрение художника и выбор тем в творчестве, безусловно, повлияла непростая судьба его семьи, в особенности – судьба его деда, капитана первого ранга, участника Русско-японской войны, инженера-судостроителя Михаила Матвеевича Кудреватого, разрабатывавшего передовые на то время технологии применения двигателя Нобеля для первых русских подводных лодок. Революция прервала труды и жизнь Михаила Матвеевича, но его духовным приемником стал внук. Может быть, поэтому в его городских пейзажах подчеркнута вневременная красота Петербурга, еще хранящего свое имперское величие. Изваяния античных героев и православных святых, являющиеся неотъемлемой частью города, воспринимаются живописцем, как бессмертные Хранители и Покровители бывшей столицы, благословляющие ее с высоты крыш дворцов и храмов («Хранитель города», «Исаакиевская площадь», 2002). Постижение характера Петербурга – одна из постоянных творческих задач живописца.

Важнейшее место в его искусстве занимает историческая картина в самом широком тематическом диапазоне – от античной эпохи до современности. Исторические коллизии, судьбы людей, вовлеченных в их круговорот – темы, ставящие перед зрителями вечные вопросы бытия, волнуют автора со времени его учебы в институте. Ярким примером служит его дипломная работа – мозаичное панно «Народовольцы» (1981), а также драматичное по звучанию полотно «Разин и княжна» (1989). События переломного революционного времени, зачастую рвущие семейные узы, разъединяющие родных людей, отражены в картинах «Сестры» и «Братья» (2006). Острота конфликта, которая зачастую подчеркнута декоративным строем композиции, контрастами и звучностью красок, стала одним из главных выразительных средств художника.

Иные лирические интонации заключены в картине «Черемуха» (1994), где хрупкая девушка, которой скоро предстоит идти в бой, радуется свежести и аромату цветов. Одна из самых трагических страниц в истории – ленинградская блокада стала темой многих полотен автора, в том числе – работы «Ленинградка» (2019), представленной на выставке.

Портрет в творчестве художника часто синтетичен, включаем в другие жанры, но играет не последнюю роль. Безусловно, художнику привлекательны модели, близкие по духу, по устремлениям, профессионально. Поражают самобытностью, остротой и необыкновенной психологической достоверностью образы певца Виктора Хары («Певец Свободы», 1984), искусствоведа В.А. Леняшина (2020) и другие. Художник изображает задумчивые лица современников в переполненном троллейбусе в час пик («Осенний мотив», 1986), или переносит в современный мир героев культового советского фильма, которые остаются незамеченными в городской суете («Владимир Высоцкий», 2022).

Картины Михаила Кудреватого насыщены самыми разнообразными метафорами, дающими вдумчивому зрителю возможность наслаждаться полнотой и разнообразием заключенных в них смыслов. Сегодня автор продолжает работать с натуры, свежо и непосредственно передавая красоту видимого мира, реализуя новые, сложные композиционные замыслы, что требует синтеза всех навыков, концентрации всех душевных и творческих сил художника.

Выставка завершит работу 21 августа.

Михаил Георгиевич Кудреватый родился в 1957 году в Ленинграде. В 1981 году окончил монументальную мастерскую Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина под руководством Народного художника СССР, академика РАХ А.А. Мыльникова. В 1982-1986 годах проходил стажировку в Творческих мастерских РАХ. С 1988 года преподает в родном институте, воспитывая новые поколения художников. Является автором росписей Покровского собора в Великом Новгороде, храма Рождества Христова и часовни во имя Святых царственных мучеников на Средней Рогатке в Санкт-Петербурге, а также живописных триптихов «Ленинградский трамвай», «Графская пристань», «Ренессанс», «Микеланджело» и др. В течение нескольких лет участвовал в проекте «Путешествие во имя мира», проводимого

Оргкомитетом Китая в рамках Саммитов глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. За активную деятельность был удостоен звания «Художник мира во всем мире» (2013) и награды «Золотая кисть» (2015) на международной выставке в Брюсселе, посвященной 70-летию победы во Второй мировой войне.

Текст составлен на основе статей Алексея МУДРОВА и Татьяны КУДРЕВАТОЙ

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