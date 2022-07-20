Один день с Издательским Домом Мещерякова: книжная ярмарка, живая музыка, бесплатное мороженое, множество встреч и мастер-классов в Доме Ростовых.
Дорогие друзья, Издательский дом Мещерякова приглашает на семейный праздник, который состоится в субботу 23 июля в Доме Ростовых* по адресу: г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1! Вас ждёт насыщенная программа — книжная ярмарка, живая музыка, бесплатное мороженое, множество встреч с интересными людьми и мастер-классы с Аней Доброчасовой!
Представляем вашему вниманию программу дня!
Спикеры и друзья издательства:
- Вадим Мещеряков — главный редактор и основатель Издательского Дома Мещерякова», писатель.
- Денис Николаев — ведущий на радиостанции «Маяк», сценарист, писатель.
- Маргарита Модестова — директор Московского детского театра теней.
- Алексей Весёлкин — советский и российский актёр, режиссёр, теле- и радиоведущий, шоумен. Заслуженный артист РФ.
- Егор Серов — к.т.н., журналист, главный редактор радио «Книга», телеведущий на канале «Россия 1», актёр озвучения, поэт, почётный академик Российской академии радио, член правления Российского книжного союза, член Союза журналистов России.
- Аня Доброчасова — современный российский детский писатель и художник, автор серии книг «Вовка с Хвостиком».
- Гаянэ Степанян — писатель, лектор, преподаватель филологического факультета Российского университета дружбы народов. Автор книги «Достоевский и шесть даров бессмертия», вышедшей в издательстве «Бослен».
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.