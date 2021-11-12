Пятый канал наградили за лучший импакт-проект!

Пятый канал стал обладателем первого места премии «Управление изменениями. Визионеры» в специальной номинации «Лучший импакт-проект» «За системные проекты несущие прямой импакт». Партнером номинации выступила «Национальная Медиа Группа». Торжественная церемония победителей прошла 11 ноября в Москве.

В конкурсную заявку от Пятого вошли сразу несколько социально-значимых проектов канала: программы «День Добрых Дел», «День Ангела», «Билет в будущее», «Знание – сила», «Ты сильнее», и праздник выпускников «Алые Паруса». Все проекты получили высокую оценку экспертов за образовательную составляющую, просветительский и гуманистический смысл.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала:

— Для нас большая честь получить приз именно в этой номинации «Лучший импакт — проект». Особенно приятно, что в этом году партнером номинации выступает «Национальная Медиа Группа». Выражаю благодарность НМГ и лично ее генеральному директору Светлане Евгеньевне Балановой за особое внимание к импакт-контенту. Для Пятого канала социальная миссия много лет является одним из приоритетных направлений развития компании. «День добрых дел» — первый на современном телевидении подобный проект. На старте мы тщательно продумывали формат будущей программы, отбирали благотворительные фонды для сотрудничества. Мы гордимся тем, что за время существования проекта вместе с телезрителями Пятого канала удалось спасти жизнь огромному количеству детей. Конечно, отдельную благодарность хочется выразить генеральному директору Пятого канала Юрию Юрьевичу Шалимову, который не только поддерживает, но и принимает активное участие в разработке, а также продюсировании всех наших социально — значимых проектов, линейку которых канал планирует расширять. Один из самых крупномасштабных и эмоциональных наших проектов – праздник выпускников «Алые паруса» — обладает мощнейшей миссионерской силой – каждый год мы говорим выпускникам: «Ничего не бойтесь, идите за своей мечтой, и у вас все получится!» Медиа – это самая влиятельная сила в мире, и прекрасно, что мы можем использовать все возможности для того, чтобы принести пользу людям, живущим в нашей стране.

«День Добрых Дел» — телемарафон, который помогает детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Каждый четверг Пятый рассказывает историю ребенка, который борется с тяжелой болезнью. Канал сотрудничает с основными благотворительными фондами России, деятельность которых направлена на лечение самых разных детских заболеваний. За время существования проекта в благотворительные фонды направлено более 4,5 миллиарда рублей.

«День Ангела» — это программа, которая оказывает помощь детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также обеспечивает профилактику социального сиротства. Герои проекта – воспитанники детских домов. Их самое заветное желание – найти любящих маму и папу — старается исполнить Пятый канал. За время существования проекта уже 308 воспитанников детских домов обрели приемных родителей.

Проект «Билет в будущее» — уникальная возможность для подростков осознанно выбрать профессию. Каждый выпуск программы рассказывает о востребованности разных специальностей, квалифицированные наставники делятся лайфхаками, а сами подростки пробуют себя в различных практикумах. В 2018 году в пилотном выпуске участвовало 34 региона нашей страны. В прошлом году их число достигло 79.

«Знание – сила» — познавательный проект о том, как медики диагностируют заболевания на расстоянии, студенты изучают анатомию на виртуальных телах, а юристы обсуждают правовые нормы для киборгов. Каждый выпуск программы — мини-открытие и история о вещах, о которых люди раньше даже и не мечтали.

«Ты сильнее» — реалити-шоу, в котором участвуют самые обычные жители нашей страны. На 30 дней герои проекта отказываются от вредных привычек и стереотипов, чтобы проверить себя и почувствовать, как их жизнь меняется в лучшую сторону. После медицинского осмотра на старте герои получают рекомендации врачей и на протяжении всего эксперимента честно ведут свой видео дневник, в котором делятся ощущениями и рассказывают о своём самочувствии. И все для того, чтобы поверить в собственные силы и доказать самому себе, что #Тысильнее.

«Алые Паруса» — легендарный праздник выпускников ленинградских школьников. Впервые состоялся в 1968 году. Традиция встречать первый рассвет взрослой жизни вместе с бригантиной под алыми парусами прервалась в 1979 году. Праздник был возрожден спустя 25 лет по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сейчас «Алые паруса» — визитная карточка всей России. Каждый год трансляция праздника собирает многомиллионную зрительскую аудиторию по всему миру.

В этом году впервые была предусмотрена номинация для игроков медиарынка. Перед организаторами стояла задача не только поощрить производителей социально значимого контента, но и расставить приоритеты в его производстве, обозначить векторы в развитии этого важного направления, способного влиять на общество. Работы в этой номинации оценивали эксперты НМГ и Клуба «ХЕДЛАЙНЕРЫ. Импакт Медиа».

«Управление изменениями. Визионеры» — ежегодная российская премия, учреждена в 2018 году. Награда присуждается авторам лучших стратегий управления изменениями в области устойчивого воздействия в экономике, экологии и обществе.

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