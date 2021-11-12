В Москве наградили лауреатов премий Роскультцентра в области кино, литературы и музыки

11 ноября 2021 года в ДК «Трехгорка» состоялась церемония награждения победителей Национальной молодежной кинопремии, Национальной молодежной литературной премии и Всероссийского музыкального конкурса «Громче». Национальные премии проводятся Роскультцентром при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Победителями Национальной молодежной литературной премии стали: в номинации «Нонфикшн» – Станислав Ржевский («Легенды мрачных веков») из Воронежа, в номинации «Остросюжетный роман» Павел Волчик («Полудницы») из Санкт-Петербурга, «Фантастика» – Ирина Кавинская («Партия жертвы») из Санкт-Петербурга, «Фэнтези» – Сафие Аль Хаффаф («Три брата и жемчужина дракона») из Москвы, «Поэзия» – Антон Зоркальцев («Из дома – домой») из Новосибирска, «Комиксы» – Павел Шалаев («Король Ворон») из Санкт-Петербурга, «Детская книга» — Ксения Пашкова («Ник и Ясмина») из Курска, «Веселая книга» – Анастасия Хачатурова («Чейзи и Зои. Как воспитать пингвина») из Москвы, «Электронная книга» – Ника Милосердова («И боги услышат») из Санкт-Петербурга, Евгения Звездина («Демонология Сангомара») из Краснодара.

Победители Литпремии в номинациях «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Остросюжетный роман» смогут пройти бесплатное обучение в «Академии писателей Эксмо». Их произведения также будут рассмотрены издательской группой «Эксмо» для возможной публикации. Работы победителей в остальных номинациях будут переданы на рассмотрение к печати: «Детская книга» — в издательство «Феникс», «Веселая книга» — в издательство «Вакоша», «Нонфикшн» — в издательство «Питер», «Комиксы» — в издательства «Бумкнига» и «Комильфо». Победители в спецноминации «Электронная книга» смогут заключить контракт на издание произведения в издательстве «ЛитРес» с опциями бесплатного изготовления аудиоверсии книги и последующим распространением на сервисах ЛитРес, а также получить рекламное продвижение на портале Литмаркет. В жанре «Детский нонфикшн» издательский дом «Питер» также издаст произведение «Наука с профессором Монки» Татьяны Медведевой из Московской области.

Лауреатами Национальной молодежной кинопремии объявлены: в номинации «Лучший короткометражный фильм» – Динара Абдрашитова («Гильза») из Санкт-Петербурга, «Лучший фильм, снятый на смартфон» – Елена Полякова («Ноль-тридцать два. Автопортрет») из Москвы, «Лучший документальный фильм» – Анастасия Панкова («Фермеры») из Свердловской области, «Лучший полнометражный фильм» – Вахтанг Жоржолиани («Чувства, которые испытывал Джек») из Москвы, «Лучший анимационный фильм» – Полина Фёдорова («Белая Змея») из Свердловской области, «Лучшее социальное кино» – Илья Чижиков («Аниматор») из Московской области.

На церемонии награждения директор АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова объявила о том, что фильм режиссера Елены Поляковой «Ноль-тридцать два. Автопортрет» будет показан в рамках фестиваля Российского кино в Венеции в 2022 году. «Мы проводим его совместно с Центром изучения культуры России при венецианском университете Ка’Фоскари», — отметила Татьяна Шумова.

Партнер кинопремии, АНО «Фестиваль Плюс», выбрал четырех дополнительных победителей в номинациях «Лучший короткометражный фильм», «Лучший полнометражный фильм» и «Лучшее социальное кино». Ими стали в номинации «Лучший короткометражный фильм» — Динара Абдрашитова («Гильза») из Санкт-Петербурга, в номинации «Лучший полнометражный фильм» -Ирина Гобозашвили («Навстречу мечте») из Красноярского края, в номинации «Лучшее социальное кино» — Илья Чижиков («Аниматор») из Московской области, Сергей Батеев («Бойцовская рыбка») из Санкт-Петербурга. Их работы покажут на фестивалях в Сочи, Санкт-Петербурге и Феодосии.

Фильмы всех шести победителей будут показаны на киномарафоне Arctic open и фестивале REC в следующем году. Фильмы-победители в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший фильм, снятый на смартфон» будут показаны в 1000 российских городах в рамках «Фестиваля уличного кино» в 2022 году. Лауреат в номинации «Лучший фильм, снятый на смартфон» получит возможность обучения в One Side Media. Победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» сможет представить свой фильм гостям профильной смены лагеря «Артек» в ходе программы показов анимационного кино. Помимо этого, его картина будет интегрирована в работу «Социальной онлайн-платформы российской авторской анимации за 30 лет». Три победителя также смогут пройти программу «Режиссура и filmmaking» в Первой онлайн-киношколе. Кроме того, картины всех лауреатов будут размещены в разделе «Кино» на ресурсах АНО «Русские сезоны» с английскими субтитрами.

Победителем Всероссийского музыкального конкурса «Громче» стала группа Quintfо́lium (солистки – Виктория Белова, Анастасия Рычёва) из Москвы с песней «Грешный человече». Группе предоставят возможность записать свою песню на профессиональной студии «Gentle Music», заключить контракт и получить бесплатную консультацию по дальнейшему творческому продвижению от международной музыкальной компании «ONErpm Russia». Победителем в спецноминации «Народное голосование» по итогам голосования Вконтакте была выбрана группа Zainetdin (солист – Загир Зайнетдинов) из Республики Башкортостан с песней «Атым Бар»: музыканты получат консультацию по продвижению своего творчества от «Русской Медиагруппы».

«Я рада, что каждый год количество поданных заявок увеличивается. В этом году по Национальной молодежной литературной премии мы побили рекорд – 917 заявок из 81 субъекта, охватили всю большую страну. Если говорить о музыкальном конкурсе, то мы решили поэкспериментировать в этом году и выбрали такое сложное направление, как фолк. Сохранение культурного кода, переосмысление фольклорной музыки в современных битах очень важно, почти 500 заявок из 73 регионов было подано. Качество заявок по кинопремии значительно возросло в этом году. Наша кинопремия позволяет проследить проблематику, темы и идеи, которые волнуют молодых кинематографистов. Надеемся, что в нашем лице после премий вы получите надежного партнёра и друга», — приветствовала гостей руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Я пожелаю вам хорошего профессионального курса, которому помогают такие сталкеры, как три национальные премии. Мы, со своей стороны, поможем талантливым ребятам, лауреатам и финалистам, тоже состояться в индустрии», — подчеркнул заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

«Сегодня творческая молодежь формирует новое культурное поле страны. Приятно, что на Премии подали заявки почти 2 000 человек – это очень много. Федерального агентства по делам молодежи тоже, в свою очередь, поддерживает молодых ребят в рамках творческих инициатив», — отметил заместитель руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Павел Абрамов.

«С каждым годом работы Кинопремии становятся ярче, лучше. Особенно хочется отметить работы этого года, потому что у них заметен профессионализм. Работы становятся более осмысленными, поднимаются актуальные вопросы. Молодежь и должна говорить через язык кино о том, что сформирует завтрашний день», — рассказал продюсер кино и телевидения, председатель жюри кинопремии Илья Бачурин.

Участников наградили музыканты, писатели, представители книжных издательств, критики, члены жюри премий Роскультцентра. Гостями церемонии стали заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, российский продюсер кино и телевидения, генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин, директор Музея кино Лариса Солоницына, главный редактор информационного портала «ProfiCinema» Нина Ромодановская, директор издательства «Вакоша» Александр Сергеев, директор студии Gentle music Сергей Подосинов, директор АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» Татьяна Шумова, российский писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город» Вадим Панов, писатель-фантаст, обладатель Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премия») 2021 года Евгений Харитонов, главный редактор «ЛитРес: Издательство» Ася Гасымова, продюсер «ONErpm Russia» Марина Лапкина, художник-комиксист, директор ежегодного Московского Международного фестиваля комиксов «КомМиссия» Алим Велитов и многие другие.

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