Фестиваль Signal запускает образовательную программу

Фестиваль Signal, который пройдет с 18 по 21 августа в Никола-Ленивце, объявил о запуске регулярной образовательной инициативы — Signal Academy. В программе академии этого года — культурные события, встречи с профессионалами креативных индустрий, лекции, воркшопы, экскурсии и кинопоказы. Основные направления: музыка, архитектура, дизайн, медиаискусство.

Кураторы Signal Academy подготовили несколько маршрутов по территории фестиваля и арт-парку Никола-Ленивец. Участникам покажут знаменитые архитектурные инсталляции Никола-Ленивца и объекты-победители арт-колла Signal этого года: Бар-Горизонт (категория Over the Horizon), Сарай-Градиент (категория Pavilion) и Portal (категория Portal). Их авторы — aрт-группа Nonfrozenarch и cтудия Radugadesign — расскажут о создании и особенности своих проектов. По условиям конкурса, объекты должны создаваться как временные с учетом возможности апсайклинга используемых материалов, возводятся специально к фестивалю и демонтируются после.

Другой маршрут — за кулисы главной сцены Signal — уникальная возможность разобраться с тем, как устроен свет на мейне, и увидеть его устройство изнутри. О концепции и технической реализации световых решений расскажут их авторы — СЕТАП.

В лекционной программе — встреча с автором подкаста Планетроника Ником Завриевым и погружение во внешний, внутренний и психический уровни проявления музыки с Андреем Даниловым, композитором, исследователем, преподавателем теории музыки в Moscow Music School. Лекцию-перформанс — «Управляй светом» («Algorithmic light») — о трендах, технологических прорывах и самых интересных инсталляциях современных медиа-художников проведет сооснователь студии Luna Park, куратор направления “Дизайн интерактивных медиа” в школе Contented Илья Рыжков. Школа Contended также готовит к фестивалю интерактивную световую инсталляцию “УЗЫ/СУПЕРПОЗИЦИЯ” о децентрализованной макросистеме, связывающей все живые и неживые объекты в единую сеть, где каждый имеет свое влияние на мир.

В процессе Q&A-сессии посетители Signal смогут задать вопросы хедлайнерам фестиваля. Информационном партнером события станет Институт музыкальных инициатив (ИМИ).

В программе Academy также запланировано два кинопоказа: фильм “Лоран Гарнье: Электрошок” Габена Ривуара при поддержке фестиваля документального кино о новой культуре BEAT FILM FESTIVAL и короткий метр “Signal Me”, снятый командой Ogon.me. Три героя фильма — петербурженка, впервые оказавшаяся на Signal, один из волонтеров-создателей передвижной сцены WoodPunk и восходящий диджей — три истории, соединившиеся на фестивале в прошлом году.

Те, кому разговоров не захочется, смогут заняться исследованием тела, дыхания и звука на 1,5-часовом вокальном воркшопе Татьяны Степановой.

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