Пятый стал обладателем сразу трех наград ежегодного конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР». Победу каналу принес проект «Презентация для рекламодателей и ключевых партнёров» в номинациях «Лучшая Event-команда, сертифицированная АКМР», «Лучшее деловое событие/проведения премий и конкурсов/квизов/тимбилдингов/конференций» и «Лучшая команда по организации событий для медиа». Награды и статуэтки победители получили 18 октября в Москве, в рамках вечернего приема «ЛИЦА EVENT АКМР».

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала:

- Сегодня Пятый канал в тройке лидеров телесмотрения по всей стране. Также наша телекомпания зарекомендовала себя как организатор мероприятий на самом высоком уровне. Пятый входит в ТОП лучших event-организаторов и агентств по версии одной из самых престижных мировых премий в сфере маркетинга Eventex. И конечно, очень приятно получить признание в России. Эта награда особенно важна для нас, так как мы получили ее за серию мероприятий, формат которых является уникальным. В петербургском телецентре уже несколько лет проводятся экскурсии для детей, на которых они примеряют на себя телепрофессии. Без ложной скромности скажем, что эти экскурсии пользуются огромным успехом. Мы решили применить этот опыт и в нашем московском телецентре при организации презентаций для ключевых партнеров и рекламодателей. Гости побывали в прямом эфире, поработали с камерой, на суфлере, попробовали себя в роли ведущих, режиссеров прямого эфира, корреспондентов. С ними проводили активности топ-менеджеры канала, лучшие специалисты и звезды Пятого канала. А наши актеры - Гоша Куценко, Денис Рожков, Анна Снаткина и другие актеры сериалов Пятого участвовали во всех активностях вместе с гостями. И мы смогли удивить и порадовать даже самых опытных и профессиональных своих коллег!

Начиная с апреля этого года Пятый канал провел серию оригинальных презентаций с участием звезд российского кино для представителей Национального рекламного альянса и селз-хаус «ЭВЕРЕСТ». Специально для гостей были организованы экскурсии по телецентру в ключевые подразделения канала: аппаратные и студии новостей, знакомство с сериальным и программным контентом. Кроме того, каждый из гостей получил уникальную возможность попробовать себя в нескольких телевизионных профессиях – телеведущий, режиссер аппаратной, редактор суфлера и корреспондент. Каждый смог заглянуть в телевизионное закулисье и узнать в деталях, как появляются в эфире программы. Актеры популярных сериалов Пятого делились забавными случаями на съемочной площадке, отвечали на вопросы в неформальной обстановке. Необычный формат с включением интерактивов особенно понравился экспертам. Они оценили креативный подход к организации мероприятий.

Еще более масштабная презентация прошла 5 октября. Пятый представил свои сериальные и программные планы на новый сезон и подвел итоги также в необычном формате – музыкально-гастрономического ринга. Главное место действия – сцену – дополнили тематические зоны. Стилистика каждой из них соответствовала сериалу или программе, которые выходят в эфире Пятого. Гости могли пообщаться с актерами, сделать с ними фото, узнать детали съемок, побывать на красной дорожке и попробовать каждый проект на вкус в стилизованных барах.

Напомним, в 2021 году жюри конкурса признало команду Пятого лучшей. Тогда Пятый одержал победу сразу в четырех номинациях - «Лучшее деловое событие: проведение премии», «Лучшая студия для проведения онлайн-событий», «Лучший сценарий и режиссура события офлайн/онлайн» и в основной номинации - «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР».

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