В рамках деловой программы Международного Каспийского кинофорума 18 октября прошел круглый стол на тему «Информационное освещение кинопроектов стран Каспийского региона».

Открывая встречу, российская журналист рассказала о том, как освещается тема кино в «Российской газете».

«На нашем сайте есть специальный раздел “Кинократия”, где молодые ребята публикуют исключительно новости о кино. Также у нас выходит ежедневная газета. Здесь каждый день в разделе “Культура” один текст обязательно будет посвящен кинематографу. Как правило, это рецензии журналиста Валерия Кичина. Также у нас есть приложение “Российская газета – Неделя”. Это еженедельник, где обязательно одна или две полосы посвящены теме кино», – рассказала модератор дискуссии.

Кямаля Мамадова отметила, что в последние годы кинематография Каспийских стран претерпела значительные изменения. По её словам, эти изменения отражают богатство и многообразие культур этого региона. «Страны, расположенные вокруг Каспийского моря, нашли свой выразительный голос в искусстве кино. За последние годы они стали известны своими качественными проектами», – подчеркнула спикер.

В продолжение своего выступления Кямаля Мамадова озвучила предложение о создании совместных проектов для стран Каспийского региона, в том числе – проведение кинофестиваля. Спикер подчеркнула, что кинопроекты стран Каспия должны предлагать уникальный взгляд на мир, отражающий культуру и идентичность этого богатейшего региона. По ее мнению, в этих государствах действует много талантливых кинематографистов, которые могут отражать глубокие социальные и политические проблемы и исторические события.

«Эти кинопроекты могут способствовать созданию общественного диалога. Также они могут отражать культурное разнообразие народов нашего региона, и тем самым вносить свой вклад в мировой кинематограф. У кинопроектов Каспийских стран есть потенциал стать мощным инструментом культурной дипломатии. Именно через объектив кино культура наших стран может найти свое отражение в полном объеме», – отметила Кямаля Мамадова. Участник дискуссии также рассказала, что сотрудничество со странами Каспийского региона занимает в политике Азербайджана особое место, и выразила надежду, что дружба между нашими государствами будет непрерывной.

Ирина Мусиян также предложила создать совместный кинофестиваль, который объединил бы страны Каспийского региона, и рассказала о единственном в Казахстане специализированном журнале о кино «Жас Онер» («Молодое искусство»).

«Год назад мы создали этот журнал вместе с нашими коллегами – практиками киноиндустрии. В первую очередь мы создали его как площадку для продвижения молодых кинематографистов. Важно, чтобы наша молодежь, которая выпускается в киновузах, имела возможность продвигаться через СМИ. Еще мы создали интернет-портал и видеоблог “Говорит кино”. На нашем сайте мы публикуем новости Казахстана и стран СНГ, а в видеоблоге мы приглашаем к разговору экспертов и специалистов киноотрасли», – пояснила спикер.

Также Ирина Мусиян отметила, что журнал в некоторой степени является учебным пособием для студентов вузов Казахстана.

Журналист-востоковед Аида Соболева рассказала о своей профессиональной деятельности, иранском кинематографе и также внесла предложение о создании совместного кинофестиваля стран Каспийского региона.

«Я работаю в журнале “Международная жизнь” (издание МИД) и веду рубрику “Культурная дипломатия”. Периодически здесь появляются мои аналитические обзоры о фестивалях, где принимают участие иранские фильмы. В иранском городе Баболь проводится молодой фестиваль экологических фильмов. Я считаю, что это мероприятие могло бы влиться в движение прикаспийских стран, но его необходимо поддержать. В Иране, как и в России, кино является важнейшим из искусств. В связи с этим хочу отметить, что в Иране во всех вузах гуманитарного профиля всегда преподают историю и теорию мирового кино. Также изучаются тенденции мирового кинематографа», – отметила Аида Соболева.

Иранский кинематограф, по словам спикера, впитал в себя все лучшие тенденции европейского и даже американского кино. Участник дискуссии подчеркнула, что иранское кино сильно не техническими эффектами, а тем, что оно из «обыденности делает мистику, погружает зрителя в глубочайшее психологическое поле».

Вот уже на протяжении 25 лет Аида Соболева освещает российско-иранские связи.

«Иранское кино – это такой же бренд как, например, персидские ковры. Без иранского кино не обходится ни один кинофестиваль, претендующий на показ мировых тенденций, в том числе и ММКФ. Это именно то кино, которое заставляет зрителя работать сердцем и головой», – заключила журналист.

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин в продолжение фестивальной темы заметил, что помимо конкурсной и внеконкурсной программ на ММКФ в 2022 году был организован специальный питчинг российско-иранских проектов. Также спикер рассказал участникам круглого стола о портале moviestart.ru, который поддерживает молодых кинематографистов и является неким связующим звеном для их взаимодействия с киноиндустрией.

«Нашему проекту уже 10 лет. Мы развиваемся и будем рады сотрудничеству с кинематографиями стран Каспия по информационной поддержке тех проектов, которые вы создаете, но с акцентом на деловой формат, бизнес-мероприятия и на проекты молодых кинематографистов», – подчеркнул участник дискуссии.

О важнейшей смежной журналистике сфере – pr и рекламе – рассказала Ольга Слабова, продюсер, руководитель мастерской рекламы и PR «ВнеФормата» Института журналистики МПГУ.

«На данный момент у нас три мастерских по рекламе и PR. Также есть мастерские по журналистике. Одним из достоинств вуза являются наши преподаватели. К нам приходят читать мастер-классы именно практики, которые занимаются маркетингом, дистрибьюцией, продвижением и не только. Такая система сразу вовлекает наших студентов в практику», – подчеркнула спикер.

Visited 1 times, 1 visit(s) today