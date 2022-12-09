Пятый канал вошел в ТОП-3 федеральных каналов

Пятый канал занял третье место среди всех национальных вещателей за сутки в целом в аудитории «Все 4+».

В ноябре Пятый канал укрепил свои позиции и вошел в тройку лидеров федерального эфира в основной аудитории «Все 4+». Доля составила 7,6%, что обеспечило Пятому третье место среди национальных вещателей страны.

В вечернем прайме по будням Пятый продолжил показ сериалов из детективной линейки собственного производства. Всю осень премьерные истории о работе уникальной группы специалистов «СВОИ» занимали лидирующие позиции в женской аудитории в возрастном сегменте 25-59. А с 14 ноября, когда стартовал новый сезон детектива «Великолепная Пятёрка», Пятый расширил временной слот для показа сразу двух серий подряд. Эпизоды о работе «великолепного квинтета в погонах» стали выходить с понедельника по четверг в 22:30 и по итогам трех недель показа стали абсолютным фаворитом в своем тайм-слоте в женской аудитории «25-59». Средняя доля сериала с 14 ноября по 1 декабря составила 11,4%, а это первое место среди всех федеральных каналов. В ключевой для Пятого аудитории «Все 25-59» доля детектива – 8,3% и второе место национального эфира.

В вечернем эфире по пятницам женскую аудиторию возрастного сегмента «25-59» собирали программы «Светская хроника» и «Они потрясли мир». В новом сезоне они проходят со средней долей 9,9%. В ноябре на Пятом в утреннем эфире появилась новая документально-познавательная программа «Знание-сила». Проект собственного производства выходит по будням в 08:55, рассказывает о необычных товарах, услугах и технологиях, о существовании которых еще вчера мы даже не догадывались. Эксперты программы тестируют качество продуктов и новинок, оценивают их потенциальную пользу, дают советы, проводят краш-тесты и эксперименты и помогают телезрителям сделать правильный выбор. 7 ноября 9% телезрителей страны старше 18 лет выбрали телевизионный гид для потребителей, что принесло каналу третье место.

В декабре Пятый продолжит показ премьерных эпизодов пятого сезона «Великолепной Пятерки». А поклонников дуэта Дениса Рожкова и Анастасии Тюниной ждет новый сезон детектива «Условный мент». Старт премьеры 18 декабря.

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