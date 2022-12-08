В Нижнем Новгороде откроется первый региональный реставрационный центр ценных документов и книг

В 2022 году Российской государственной библиотекой, по решению Министерства культуры РФ, был запущен проект по созданию региональных центров консервации и реставрации библиотечных фондов (РЦКР). Предпосылкой к запуску проекта стал проведенный РГБ годом ранее всероссийский мониторинг библиотечных фондов, в котором приняли участие более 250 библиотек со всех регионов страны. Исследования показали, что почти четверть документов и книг, хранящихся в региональных библиотеках, нуждаются в реставрации.

Основная цель проекта – создание в регионах сети специализированных центров, в каждом из которых квалифицированные реставраторы с помощью профессионального современного оборудования и материалов смогут консервировать, реставрировать и сохранять в должном состоянии важнейшие для истории и культуры страны документы. На сегодняшний день лишь очень небольшое количество библиотек располагает оборудованием и кадрами для сохранения ценных фондов.

Первый центр консервации и реставрации будет запущен при Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. Ленина (НГОУНБ).

«Каждый созданный центр максимально отвечает потребностям конкретного региона в решении именно их задач и проблем. Индивидуальный подход позволяет максимально использовать уже имеющиеся ресурсы библиотек и встроить их в единую сеть профессионального сохранения библиотечных фондов России» - Александр Сошнин, начальник управления обеспечения сохранности фондов РГБ, куратор проекта.

В пилотном центре консервации и реставрации в Нижнем Новгороде будут открыты: реставрационная мастерская, лаборатория, дезинфекционная и зона реставрации большеформатных изданий. Появятся современные материалы и необходимые для работы: вакуумный стол, инкапсулятор, плоттер и другое профессиональное оборудование. Тут же будет предусмотрена зона для экспозиции уже отреставрированных изданий.

«Российская государственная библиотека не случайно стала куратором этого проекта. Профессия реставратора единична, а специалисты РГБ признаны одними из лучших в нашей стране. Под их чутким контролем региональные центры получают специализированное оборудование,

у нас же в библиотеке проходит обучение и подготовка профессиональных кадров. Уже в этом году мы выпустили 14 специалистов, которые будут работать в региональных реставрационных центрах» - Вадим Дуда, директор Российской государственной библиотеки.

До конца этого года еще один реставрационный центр будет открыт в Рязани. Также, на сегодняшний день, продолжается прием заявок от библиотек на участие в проекте. В 2023 запланировано открытие еще пяти региональных центров консервации и реставрации.

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