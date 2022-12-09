Зураб Церетели и Светлана Сивкова подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели и Генеральный директор музея-заповедника «Музей Мирового океана» Светлана Сивкова подписали соглашение о сотрудничестве двух учреждений культуры. Документ подписан 7 декабря в Москве в мастерской скульптора.

«Музей Мирового океана в самом западном российском регионе – это огромный «океан в искусстве». Мы видим, как развивается и растет музей, и знаем, какой это масштабный труд. Академия готова представлять гостям федерального музея работы лучших мастеров. Это будет наш вклад в развитие. Вперед, Музей Мирового океана!», - отметил Зураб Церетели.

Светлана Сивкова поблагодарила Президента Российской академии художеств за поддержку инициатив музея. «Формирование маринистической художественной коллекции - одно из основных направлений деятельности музея. За тридцатилетний период своей истории музей собрал десятки интереснейших произведений живописи и графики, посвящённых морю как романтической стихии, источнику знаний о многообразии жизни, морю – сфере деятельности человека. Мы рассказываем о природе и исследовании океана, храним память об истории создании русского флота, деяниях молодого Петра Первого. Уверены, что сотрудничество с академией послужит укреплению единого культурного пространства Калининградской области и всей России», - отметила Генеральный директор музея-заповедника.

Соглашение предусматривает организацию на базе Музея Мирового океана круглогодичной Морской академической дачи и совместные выставки по итогам пленэров. Также совместная деятельность двух сторон – это консультации по вопросам создания, хранения, атрибуции и реставрации произведений графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, издания, семинары, мастер-классы, конференции.

Напомним, в августе 2022 года в честь 350-летия Петра Великого Зураб Церетели передал в дар музею скульптурную композицию «Детство Петра», которая была установлена на территории Фридрихсбурсгких ворот. Торжественное открытие состоялось 27 августа, в день проведения традиционного музейного Морского фестиваля «Водная ассамблея».

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