Пятый Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова проедет по всей России

V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова пройдет со 2 по 19 сентября 2022 года в 6 российских городах. После торжественного открытия 2 сентября в Москве, фестиваль впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске и Норильске.

Мастер-класс Ильдара Абдразакова. Фотограф Александр Шапунов © Фонд Ильдара Абдразакова

Помимо ярких концертных программ, ключевой составляющей AbdrazakovFest остается его образовательная деятельность. Юбилейный фестиваль привезет мастер-классы для молодых вокалистов в три крупных региональных центра: Владивосток (9 сентября), Ханты-Мансийск (14 сентября) и Красноярск (17 сентября). В ходе мастер-классов начинающие оперные певцы смогут позаниматься с прославленными артистами и коучами по вокальному и сценическому искусству. По результатам прослушиваний самые талантливые солисты могут быть приглашены для участия в гала-концертах фестиваля, а также в другие проекты Ильдара Абдразакова.

Регистрация на мастер-классы уже открыта. Заявки принимаются до 1 июля по адресу abdrazakovfest5@yandex.ru. На мастер-классы приглашаются оперные певцы в возрасте от 18 до 35 лет. Участники будут выбраны по результатам предварительного онлайн отбора, который Ильдар Абдразаков проведет на основе присланных видеозаписей. Информация о том, как подать заявку на участие, размещена на сайте и в официальных группах Фонда Ильдара Абдразакова в ВКонтакте и Телеграм.

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова впервые состоялся в 2018 году и за четыре сезона успел побывать в Москве, Уфе, Казани, Альметьевске, Екатеринбурге, Новосибирске, Томске, Тюмени и Астрахани. События AbdrazakovFest увидели более 20.000 человек, а также многочисленная аудитория теле- и онлайн-трансляций более чем в 40 странах мира. С начала проекта на мастер-классы выдающихся артистов и педагогов было подано более 4500 заявок от участников из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии, Грузии и других стран.

Организатор фестиваля – Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова.

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