Михаил Голиков: «В такое очень непростое время, люди приходят в концертный зал, чтобы абстрагироваться от быстрого информационного потока, в котором мы живём»

17 мая 2022 года в Концертном зале Омской филармонии Омский академический симфонический оркестр представил новую программу, посвящённую творчеству трёх прославленных классиков: Мендельсона, Чайковского, Шумана. За дирижёрским пультом − художественный руководитель и главный дирижёр Международного симфонического оркестра «Таврический», народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков. В эксклюзивном интервью музыкант рассказал, как ему работается с Омским академическим симфоническим оркестром, почему он занимается популяризацией классической музыки среди молодёжи и может ли музыка лечить.

«Я не впервые выступаю с Омским академическим симфоническим оркестром. Мне довелось уже однажды работать с этим коллективом в 2019 году, и я до сих пор храню очень тёплые и яркие впечатления от встречи с ним. Оркестр исповедует самые лучшие традиции российских и советских симфонических оркестров. В нём царит очень хорошая творческая атмосфера, всегда есть место для поиска, для того, чтобы поделиться какими-то идеями и найти что-то новое. Я, конечно, с нетерпением жду нашей встречи вновь», − рассказал Михаил Голиков.

«Я очень активно занимаюсь популяризацией классической музыки среди молодёжи. Мне кажется, что дети, которые совсем незнакомы с музыкальными инструментами, в первую очередь хотят научиться играть на ударных — они их больше привлекают. На втором месте по популярности находится гитара, труба и саксофон. Потом уже идёт скрипка, виолончель, фортепиано и какие-то другие духовые инструменты. Мне кажется, что каждый ребёнок может научиться играть на музыкальном инструменте. Главное, чтобы у родителей и педагогов было стремление помочь ему в этом. Молодёжь, действительно, всё активнее приходит на концерты. В молодых слушателях всегда нужно побуждать интерес прийти на концерт вновь, а для этого они что-то должны для себя открыть, почувствовать волшебство и таинство в том исполнении произведений, которое для них приготовили музыканты. Как правило, такие концерты оставляют очень яркое впечатление у молодёжи», − отметил главный дирижёр Международного симфонического оркестра «Таврический» в эксклюзивном интервью для «Омск Здесь».

«Я считаю, что миссия любого музыканта − стараться излечить музыкой. Мой большой творческий опыт исполнительской работы в разных медицинских учреждениях неоднократно доказывал мне, что можно вылечить людей. Самое главное, мне кажется, что музыка врачует душу. Сегодня, в такое очень непростое в мире время, люди приходят в концертный зал для того, чтобы абстрагироваться от этого быстрого информационного потока, в котором мы живём. Слушатели таким образом пытаются остановить этот поток информации во время прослушивания музыкальных произведений, задать какие-то извечные вопросы, на которые можно найти ответы в разговоре с музыкой, чтобы почувствовать гармонию и соединение с исполнителем. Как мне кажется, именно это помогает сегодня выживать человечеству», − заявил Михаил Голиков.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.