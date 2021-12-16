15 декабря 2021 года IVAN представил новый трек «Love».

В преддверии новогодних праздников лирический и атмосферный трек «Love» порадует тех, кто влюблён, заставит поверить в чудо тех, кто находится в поиске своей второй половины и утешит тех, кто не смог сохранить свою любовь.

Сингл «Love» был написан уже давно, долгое время музыкант находился в поисках идеального звучания.

«Это был такой же снежный декабрь, как сейчас, только 10 лет назад. Я заболел, и у меня совсем пропал голос. Не помню, почему, но этот момент настиг меня в полном одиночестве в маленьком доме в Гомеле. Единственное, что меня согревало, — небольшая дровяная печка, которая мелодично потрескивала своими поленьями. В руках была только гитара. В голове лишь одна мысль: всегда грустно кого-то терять. И вот, теперь я готов поделиться этой песней с вами. Почему сейчас? Не знаю. Возможно, просто пришло то самое время», – рассказал артист.

Этот год был довольно плодотворным для исполнителя. IVAN выступил на масштабном рок-фестивале «Fox Rock Fest», концертах Николая Носкова в Москве, Питере, Казани, Калуге и в шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Трек «Love» доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках.

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