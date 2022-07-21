Бояться по понедельникам: пять эксклюзивных премьер августа на «Киноужасе»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные хоррор-киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в августе на телеканале «Киноужас».

1 августа — «Проклятие Кинтанара». Испанский триллер от продюсера социального хоррора «Платформа». Писатель Антонио Прието решает провести лето в горах, чтобы найти покой и вдохновение для создания нового романа. Он начинает интересоваться жизнью местной общины и быстро понимает, что жители скрывают от него страшные тайны.

8 августа — «Воссоединение». Новозеландский хоррор о неуживчивых родственниках. Беременная женщина возвращается в старый семейный дом, чтобы провести время со своей матерью. Но воссоединение постепенно превращается в настоящий кошмар.

15 августа — «Вторжение в эфир». Криминальный триллер с Гарри Шамом младшим («Всё везде и сразу») о вреде видеокассет. В конце 1990-х архивист видео наталкивается на несколько пиратских эфирных записей пытается раскрыть страшную тайну, которую они хранят.

22 августа — «Смертельная ночь». Фантастический фильм ужасов о чересчур заботливой матери, которая теряет рассудок и запускает цепочку событий, ведущих к трагедии. В главной роли Бриа Грант (сериал «Декстер»).

29 августа — «Блаженство». Эстетский хоррор о творческом кризисе. Молодая художница Деззи в исполнении Доры Мэдисон (сериал «Декстер») никак не может закончить уже оплаченную работу и решает найти вдохновение там, где не надо. Погружение в undeground Лос-Анджелеса оборачивается вечеринками, падением нравов и вообще, заканчивается очень плохо… Не хотите дети в Америку гулять!

Смотрите в августе каждый понедельник в 20:15 на телеканале «Киноужас».

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