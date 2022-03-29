Радио MAXIMUM запускает новый цикл программ MaxiBusiness

31 марта в эфире радио MAXIMUM стартует новый проект MaxiBusiness. Это цикл программ с представителями большого, среднего и малого бизнеса, в рамках которых будет обсуждаться современное российское предпринимательство, те вызовы, с которыми оно столкнулось в последнее время, и возможности, которые открываются перед деловым сообществом сегодня.

Гостями ведущих утреннего шоу на радио MAXIMUM, Чака и Шуманского, станутрестораторы, дизайнеры, фермеры, врачи, преподаватели, руководители IT-компаний, создатели хэнд-мейда и крафтовой продукции. Они расскажут о своём опыте, пути к успеху, ценностях и лайфхаках, а также о том, как меняется модель ведения бизнеса в настоящее время, как удается переформатировать производство в свете событий и какую выгоду можно извлечь из изменений в экономике страны.

На сегодняшний день целевая аудитория радио MAXIMUM – активные, состоявшиеся, успешные люди, для которых проект MaxiBusiness может стать опорой, гидом по предпринимательской деятельности, а также платформой для объединения и обмена опытом. В особенности это важно в текущих условиях, когда в стране формируется абсолютно новая экономическая модель, а перед российскими предпринимателями открываются новые возможности и векторы развития.

«Мы считаем, что ценности бренда радио MAXIMUM созвучны современным ценностям и идеям российских предпринимателей, – подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – MaxiBusiness – это новый бренд, который будет развиваться в рамках радиостанции и который позволит сформировать клуб единомышленниковиз активных, перспективных предпринимателей. Радио MAXIMUM озвучит новую историю успеха современной российской деловой среды».

«Мы решили, что в современных реалиях, беседы с российскими предпринимателями будут представлять огромный интерес для наших слушателей. Для тех, у кого также есть своё дело, это возможность получить полезные инструменты для своего бизнеса. Для потребителей – прогнозы, как ситуация на рынке может развиваться дальше, как в ней ориентироваться и планировать свою жизнь», – рассказал программный директор радио MAXIMUM Андрей Андреев.

Также в ближайшее время выпуски проекта MaxiBusiness будут сформированы в тематические подкасты, которые будут доступны на наиболее популярных подкаст-платформах.

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