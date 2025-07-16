Radio Monte Carlo и телеканал RU.TV cтали лауреатами премии Fashion TV

15 июля в особняке SAFISA состоялось знаковое модное событие: 14-я ежегодная премия Fashion TV. Канал наградил самых достойных представителей индустрии культуры и искусства. В числе лауреатов премии – Radio Monte Carlo и телеканал RU.TV.

«Fashion Summer Awards 2025» – почетная награда, подчеркивающая безупречный стиль лауреатов. Из года в год церемония награждения становится важным светским событием, привлекающим внимание звезд и медиа.

Ведущими церемонии выступили генеральный продюсер телеканала «Fashion TV» – Мария Ост и Константин Тарасюк. В числе приглашенных гостей на звездной ковровой дорожке появились: Филипп Киркоров, Ирина Винер, Николай Басков, Илоанга Ершова, Ирина Дубцова, группа Иванушки International, Ханна, Александр Файфман, Ирина Салтыкова, Илья Шиян, Россана Подлесецкая, Константин Андрикопулоc, Антон Гормах, Андрей Шалахов и многие другие.

Жюри отметило два проекта «Русской Медиагруппы». Radio Monte Carlo было признано лауреатом за «Самый стильный fashion-запуск» – выпуск первой в истории России коллекции премиальной одежды под брендом радиостанции. Создание капсульной коллекции Monte Carlo Golf & Regata стало важным шагом для станции, подчеркнувшим, что Radio Monte Carlo – больше, чем радио, это – стиль жизни.

«Очень приятно получить такую награду. Она особенно ценна, потому что символизирует новый этап развития нашей радиостанции, – подчеркнула программный директор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева. – Сегодня Monte Carlo – это целая экосистема, где музыка, стиль и образ жизни сливаются в единую философию безупречного вкуса. И наша капсульная коллекция Monte Carlo Golf & Regata соответствует данной философии. Это не просто одежда, а визуальное продолжение ДНК радиостанции: элегантность, лаконичность и универсальность для тех, кто ценит качество в деталях. Благодарю своих талантливых коллег за воплощение этой идеи. Спасибо Fashion TV за признание».

Вторую статуэтку от Fashion TV получил телеканал RU.TV и Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV за «Самый стильный дресс-код». Тема церемонии – мир за кадром музыкального телевидения. И дресс-код был выбран совсем не типичный для торжественных музыкальных премий – office core.

«В этом году дресс-кодом Премии RU.TV мы решили отдать дань уважения всем тем, кто работает за кадром и изо дня в день делает телевидение таким, каким мы его знаем и любим, – рассказала главный редактор телеканала Александра Труфанова. – Мы очень благодарны всем нашим звездным гостям за их участие в Премии, а также за то, что они помогли реализовать идею в жизнь, подобрав уникальные образы, и сделать мероприятие по-настоящему стильным и запоминающимся».