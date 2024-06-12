Радио «Орфей» запускает новый Интернет-канал ко Дню России

Радио классической музыки «Орфей» расширяет цифровое вещание. К 18 уже работающим тематическим Интернет-каналам добавился 19-й – «Классика российской музыки».

«Цифровизация радио «Орфей» продолжается, – рассказывает генеральный директор – художественный руководитель телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – На нашем сайте и в мобильном приложении, помимо эфирного вещания, любители классической музыки могут найти интереснейшие тематические цифровые Интернет–каналы, в том числе «Классика без границ»; «Популярная классика»; «Классика эстрады»; «Классика джаза», «Классика киномузыки» и «Классика музыкального кроссоверов»».

Новый канал «Классика российской музыки» приглашает слушателей насладиться многогранностью отечественной классической музыки, познакомиться с редкими произведениями, а также новыми именами композиторов и исполнителей.