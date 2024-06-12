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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Радио «Орфей» запускает новый Интернет-канал ко Дню России

editor
By editor
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радио орфей - классическая музыка

Радио классической музыки «Орфей» расширяет цифровое вещание. К 18 уже работающим тематическим Интернет-каналам добавился 19-й – «Классика российской музыки».

«Цифровизация радио «Орфей» продолжается, – рассказывает генеральный директор – художественный руководитель телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. – На нашем сайте и в мобильном приложении, помимо эфирного вещания, любители классической музыки могут найти интереснейшие тематические цифровые Интернет–каналы, в том числе «Классика без границ»; «Популярная классика»; «Классика эстрады»; «Классика джаза», «Классика киномузыки» и «Классика музыкального кроссоверов»».

Новый канал «Классика российской музыки» приглашает слушателей насладиться многогранностью отечественной классической музыки, познакомиться с редкими произведениями, а также новыми именами композиторов и исполнителей.

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