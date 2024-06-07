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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Нейросети Яндекса помогут найти сведения о предках и исторических событиях в справочниках XIX–XX веков

editor
By editor
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поиск по архивам

В Поиск по архивам добавили новый тип документов — справочники из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки. Нейросеть Яндекса расшифровала почти 600 книг или 275 тысяч страниц с адресами, списками государственных служащих и информацией о недвижимости. Историки, социологи, демографы и журналисты смогут получить доступ к новым сведениям об исторических событиях и личностях, а обычные люди — ещё больше узнать о своих предках.

В новых источниках в Поиске по архивам можно найти биографические факты, которые раньше были доступны только в бумажном виде. Например, памятные книжки содержат списки ключевых персон губерний с их должностями. Из адресных книг можно узнать, где они жили, а из торгово-промышленных справочников — каким делом занимались. Историков, искусствоведов и других специалистов может также заинтересовать реклама прошлых веков, размещённая в таких документах. Кроме того, в справочниках содержится информация о регионах, ранее не представленных в Поиске по архивам, например: о Санкт-Петербурге, Орловской, Воронежской и Калужской губерниях.

Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой и Российской государственной библиотекой ранее в Поиске по архивам впервые появились периодические издания: полные архивы «Советского спорта» и «Вечерней Москвы». В дальнейшем оцифрованных справочников станет ещё больше: нейросети Яндекса продолжат распознавать подобные документы и другие книги.

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