Universal University и МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали стилистическую концепцию для Квантум Парка

Команда Universal University совместно с учеными МГТУ им. Н.Э. Баумана разработала стилистическую концепцию для научно-технологического кластера Квантум Парк. В рамках проекта студентами творческого вуза созданы мультимедийные ролики, демонстрирующие ключевые направления исследований нового центра, музыкальные сниппеты для генеративного звука и монументальные композиции для оформления пространства здания.

Квантум Парк – строящийся на территории нового Бауманского кампуса кластер фотонных, квантовых и флюидных технологий. Уникальное здание, единая команда которого обеспечит синергию образования мирового класса на базе полного цикла фундаментальных исследований, прикладных разработок, инновационной цифровой экосистемы и сквозных продуктов, отвечающих на «большие вызовы».

«Квантум Парк — это большая бауманская мечта, которая уже совсем близка к тому, чтобы стать реальностью, — отмечает Илья Родионов, директор НОЦ Функциональные Микро/Наносистемы МГТУ им. Н.Э. Баумана. — Вместе с лучшими строителями Москвы, в самом центре города мы возводим «здание-инструмент» с сердцем в виде сложнейшего нанотехнологического комплекса. Здесь наши молодые ученые-бауманцы будут разрабатывать девайсы нового поколения, работающие «на новой физике» и открывающие новую главу мировых технологий».

Задуманный как захватывающий и инновационный проект, Квантум Парк призван стать новым местом силы русской науки и инженерного дела, творчества и коммуникаций. В ряду слагаемых из образования, исследований и технологий появляется новое — креативность. Научно-технологический кластер трансформируется в уникальное креативное пространство, источник притяжения для российских ученых и инженеров, реализующих исследования в области диптех («глубинных») технологий.

Масштабную задачу по разработке стилистического оформления кластера реализовала широкая команда студентов нескольких школ Universal University и будущих резидентов кластера, представляющих различные исследовательские центры Бауманки: НОЦ Функциональные Микро/Наносистемы (НОЦ ФМН), НИЦ Прикладной фотоники, а также Центр физики флюидов и мягкой материи. Кураторы, методологи и преподаватели университета сформировали механизм создания междисциплинарных проектов для трех программ: саунд-дизайн, моушн-дизайн и иллюстрация. Главная задача всех брифов — передать суть технологий языком художественных образов и метафор, формируя пространство, где хочется работать, жить, творить.

Екатерина Чечиль, руководитель отдела специальных проектов и консалтинга Universal University:

«Universal University – это не просто университет, а лидер в отрасли, который решает реальные кейсы и интегрирует работы студентов и кураторов в жизнь благодаря системе брифов. Мы не просто ставим учащимся задачи, а «продаем» им бриф проекта. Бриф Квантум Парка был непрост, ведь это один из немногих подобных кластеров в мире. Кроме того, важным пунктом сотрудничества было создать синтез науки и творчества. Чтобы это сделать, наша команда дизайнеров работала в связке с инженерами и учеными Бауманки. Очень рады, что наше сотрудничество продолжается – в этом году нам предстоит реализовать задуманное непосредственно в стенах нового кластера».

Основой реализации брифов стала разработанная в рамках креативной сессии концепция, миксующая проработанные метафорические восприятия нового кластера: «Шухов — Русский Леонардо», «Ребенок запускает ракету», «Энигма». Метафорические образы объединила книга-концепция, описывающая смыслы, заложенные в будущее пространство, его ценности и референсы, ставшие фундаментом стилевой концепции.

При подготовке брифов учитывалось то, как дизайн влияет на восприятие человеком различных объектов. Для погружения в тему формирования впечатлений, которые производят общественные пространства за счет различных инструментов, было организовано несколько встреч в креативных пространствах.

Результатом сотрудничества Universal University и МГТУ им. Н.Э. Баумана стали мультимедийные ролики на тему ключевых направлений исследований кластера: интегральной фотоники, квантовых вычислений, биотехнологий и автономного транспорта. Дизайнеры создали 12 макетов эскизов монументальных композиций. Отобранные бауманцами муралы будут размещены во входной группе здания, в офисных зонах и лабораториях. Для усиления восприятия пространства для Квантум Парка написана музыка, и созданные саунд-сниппеты лягут в основу

многочасового генеративного звука кластера.

Второй этап взаимодействия ведущих инженерного и креативного вузов страны будет посвящен непосредственно реализации стилистической концепции в стенах здания. В планах команды нанесение муралов на стены с участием ведущих российских монументалистов, поиск и реализация новых стилистических форматов, а также создание новых мультимедийных продуктов.

«Благодаря мощному энергетическому заряду от команды Universal University, уже на этапе строительства Квантум Парк стал уникальной арт-лабораторией и точкой сборки талантов, интегрирующей различные области знаний и искусства. Кластер объединил ученых и инженеров, художников и музыкантов, мультимедийщиков и иллюстраторов. И мы обязательно продолжим взятый курс на синергию инженерии и креатива», — добавил Илья Родионов.