Радиоэкспедиция РТРС связала Тамбовскую область с 90 странами

В Тамбовской области завершается этап радиомарафона, посвященного 25-летию РТРС. Связисты вышли в эфир из Тамбова, Мордово, Гавриловки 2-й.

«Второй этап экспедиции показал высокий интерес к нашей акции как в России, так и за рубежом. Из локаций Тамбовской области команда провела более 2000 радиосеансов. Позывной РТРС услышали в 90 странах, в том числе в Китае, Индонезии, Сербии и Японии. Это подтверждает, что радиолюбительство остается связующим звеном между разными уголками планеты», — рассказал заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.

К акции присоединились коллективные радиостанции отделения Межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация инвалидов «Аппарель» и Татановской школы. Дети занимаются в радиоклубе, где ветераны и действующие работники РТРС передают юному поколению знания и навыки в области связи. Для школьников провели экскурсию по объекту РТРС в Донском, показали оборудование цифрового эфирного телевидения и 360-метровую мачту, которая охватывает телесигналом около 550 тысяч жителей региона. Эта мачта — один из 31 объектов цифровой телесети, обеспечивающей возможность смотреть 20 телеканалов для 99,66% населения области.

Маршрут экспедиции проходил через знаковые места Тамбовщины. В Мордово участники посетили Михаило-Архангельский храм c единственным в области фарфоровым иконостасом. Представители РТРС также побывали в Оборонинской школе «Политех Плюс», где благодаря программе «Возрождение» детям доступно бесплатное дополнительное образование под руководством мастеров прикладного дела. В Гавриловке 2-й связисты ознакомились с работой детской школы искусств, которая бережно сохраняет фольклорное наследие области. Педагог 2-ой Гавриловской школы Юрий Кузьмин провел для гостей мастер-класс по лозоплетению.

В мероприятиях приняли участие глава Мордовского муниципального округа Сергей Манн, замглавы Татьяна Пелекшина, заместители главы администрации Гавриловского округа Тамара Горшкова и Михаил Скопинцев.

«Мы искренне признательны РТРС за включение нашего округа в маршрут всероссийской акции. Благодаря таким событиям о нас узнают далеко за пределами региона», — сказал Михаил Скопинцев.

В поддержку акции на телебашне в Тамбове в течение недели работала праздничная архитектурно-художественная подсветка: медиафасад украсили юбилейные надписи и динамические световые переливы, символизирующие распространение радиоволн.

Акция, проводящаяся при поддержке Союза радиолюбителей России, продолжится еще в 11 регионах страны и завершится 13 августа, в день 25-летия РТРС. Всем участникам отправят красочные открытки с изображениями достопримечательностей малых городов (QSL-карточки). Радиолюбители, которые выполнят соответствующие условия, получат дипломы и юбилейные вымпелы. Подробности размещены на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС».