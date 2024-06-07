Юбилею Александра Пушкина посвятили программу в Красногорском филиале Музея Победы

6 июня в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Красногорском филиале Музея Победы состоялась эксклюзивная экскурсия.

«Нашим гостям мы рассказали о том, как книги Пушкина спасали жизнь нашим солдатам, сколько потомков Александра Сергеевича принимали участие в Великой Отечественной войне, какие стихи поэта поддерживали дух советских военнопленных в нацистских концлагерях», — поделились в Красногорском филиале Музея Победы.

Посетители узнали, как произведения Александра Пушкина помогали при изучении русского языка и русской культуры курсантам Центральной антифашистской школы, которая в годы войны работала в историческом здании Красногорского филиала Музея Победы. Так, например, военнопленный Фриц Штуде в совершенстве выучил русский язык по роману в стихах «Евгений Онегин», а один из листов рукописного конспекта представлен в экспозиции подмосковного музея. После войны Штуде стал консулом ГДР в Ленинграде и посвятил А.С. Пушкину много своих стихов.

В завершение экскурсии слушателям были представлены экспонаты из фондового хранилища музея: тетрадь с портретом А.С. Пушкина 1937 года и раритетные книги дореволюционного периода с произведениями великого гения русской словесности.