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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юбилею Александра Пушкина посвятили программу в Красногорском филиале Музея Победы

editor
By editor
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музей-победы-красногорск

6 июня в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в Красногорском филиале Музея Победы состоялась эксклюзивная экскурсия.

«Нашим гостям мы рассказали о том, как книги Пушкина спасали жизнь нашим солдатам, сколько потомков Александра Сергеевича принимали участие в Великой Отечественной войне, какие стихи поэта поддерживали дух советских военнопленных в нацистских концлагерях», — поделились в Красногорском филиале Музея Победы.

Посетители узнали, как произведения Александра Пушкина помогали при изучении русского языка и русской культуры курсантам Центральной антифашистской школы, которая в годы войны работала в историческом здании Красногорского филиала Музея Победы. Так, например, военнопленный Фриц Штуде в совершенстве выучил русский язык по роману в стихах «Евгений Онегин», а один из листов рукописного конспекта представлен в экспозиции подмосковного музея. После войны Штуде стал консулом ГДР в Ленинграде и посвятил А.С. Пушкину много своих стихов.

В завершение экскурсии слушателям были представлены экспонаты из фондового хранилища музея: тетрадь с портретом А.С. Пушкина 1937 года и раритетные книги дореволюционного периода с произведениями великого гения русской словесности.

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