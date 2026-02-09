Команда проекта «Женщины-герои: Курск» завершила съемки в приграничном регионе

Цель медиапроекта – рассказать о подвиге наших соотечественниц, простых женщин, которые проявили свои лучшие человеческие качества в период СВО.Это успешные педагоги, предприниматели, общественные деятели, студентки, которые с началом СВО и после вторжения ВСУ в Курскую область оставили привычную жизнь и стали волонтёрами, медиками, добровольцами.

Цикл из восьми роликов снимался на территории Курской области, команде удалось раскрыть секреты героинь – их линия судьбы неразрывно связана с линией судьбы России, поступки идут от сердца, а главное – они делают добро ради страны как большой семьи.

По словам автора проекта, победительницы конкурса «Лидеры России. Политика. 2025», волонтера и юриста Виктории Рашиной, каждая из героинь раскрылась в интервью по-новому, рассказав о личной мотивации к волонтерству и помощи фронту: «За каждой историей – личная боль и непростые решения. Удивительно и прекрасно, что наши героини даже в это непростое время и при всей нагрузке остаются женщинами. Нам хочется показать многогранность этого образа женщины-соратницы, женщины, для которой важна и ее семья и дети, и большая семья в виде нашей страны и наших ребят, которые сейчас на СВО. Важно показать молодежи эти ролевые модели, эту силу и стойкость, эту нежность и добро, мы стараемся максимально раскрыть личные мотивы героинь, порой вопросы на интервью приходят уже во время разговора».

Художественный руководитель проекта, режиссер Мария Андреева, обращает внимание на особый стиль медиапроекта: «В проекте «Женщины-герои: Курск» мы основываемся на моем авторском подходе, уже реализованном в проекте новелл «Русский ренессанс» — это художественный подход к работе с документальным материалом, а именно натурная съёмка на аутентичных местах событий и постановочные реконструкции, в которых участницы проекта играют самих себя. Как режиссер, вижу, как работает «чувство места» — мы снимаем наши видеоистории именно там, где происходили и происходят значимые для героинь события. Это дает искренний эмоциональный отклик».

Креативный продюсер проекта Алена Август, эксперт РАСО, подчеркивает: «Ценность нашего медиапроекта в его искренности и своевременности. Мы много говорим о ценностях, а наши героини и есть воплощение того, как российские ценности проявляются в поступках, влияют на траекторию жизненного пути человека. Уверена, что истории героинь станут важной темой дискуссий в молодежной среде и сообществе волонтеров. Первая «восьмерка» историй – как знак бесконечности, потому что на самом деле женщин-героев в нашей стране много в различных сферах и регионах. А значит, у проекта впереди большая история и большая жизнь».

В ходе напряженных съемок команда проекта активно встречается с лидерами мнений региона. Свою поддержку проекту выразили заместитель председателя комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Екатерина Харченко, руководитель представительства Курской области при Правительстве РФ Галина Авдонина, министр культуры Курской области Алексей Конорев, заместитель губернатора Курской области по информполитике Виктория Лукашова, заместитель губернатора,полномочный представитель губернатора Курской области в Курской областной Думе Евгений Лобов, министр информации и общественных коммуникаций Курской области Михаил Шумаков и другие.

Проект реализуется командой выпускников «Мастерской новых медиа» и академии творческих индустрий «Меганом» Арт-кластера «Таврида», грант предоставлен в рамках отбора региональных инициатив, проведенного Институтом развития интернета (ИРИ), в целях создания и размещения государственного контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей, в том числе среди молодежи.

Премьера цикла пройдет в Курске весной 2026 года, также будут организованы показы на «Тавриде», значимых федеральных и региональных площадках.