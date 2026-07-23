Радиолюбители РТРС установили в Приморье рекордные 13 тысяч связей

В Приморском крае подвели итоги этапа всероссийской радиоэкспедиции, посвященной 25-летию Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Связисты выходили в международный эфир из Владивостока, Арсеньева, Дальнереченска и села Красный Яр под уникальным позывным RT25PK.

За две недели радиолюбители провели рекордные 13 328 радиосеансов со 109 странами и территориями мира — это лучший результат с начала радиомарафона. Сеансы связи охватили все континенты, в том числе Антарктиду, а также энтузиастов из Замбии, Конго, Доминиканской Республики, Эквадора и Коста-Рики.

«Побережье Тихого океана на две недели стало одной из главных точек связи на карте мира. Тысячи проведенных сеансов превратились в живой диалог между континентами и позволили рассказать радиоэнтузиастам земного шара об уникальной природе, истории и технологическом потенциале Приморья», — отметил заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд.

Торжественный старт этапу дали во Владивостоке на базе станции земной спутниковой связи «Орбита». В церемонии приняли участие Виктор Горегляд, заместитель министра цифрового развития региона Игорь Виткалов, директор филиала РТРС «Приморский КРТПЦ» Алексей Грабков, представители ГТРК «Владивосток», регионального управления ГРЧЦ и местных радиоклубов.

За время этапа замгендиректора РТРС Виктор Горегляд провел рабочие встречи с заместителем главы Дальнереченского муниципального округа Александром Поповым, главой сельского поселения Красный Яр Алексеем Бушовым и директором национального парка «Бикин» Алексеем Кудрявцевым. Участники радиоэкспедиции посетили Музей Тихоокеанского флота во Владивостоке, мемориал «К-122» в бухте Павловского, музей Пограничного управления ФСБ в Дальнереченске, этнокультурный комплекс в Красном Яре.

Радиомарафон проходит при поддержке Союза радиолюбителей России. С начала 2026 года связисты РТРС провели уже около 50 тысяч радиосвязей со 150 странами. Приморье стало точкой масштабного маршрута, который ранее охватил более десятка регионов России от Вологодской области до Хабаровского края, финальные мероприятия акции пройдут в августе в Хакасии и Костромской области.

Условия радиоигры опубликованы на сайтах коротковолновиков и на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС». Радиолюбители, которые выполнят соответствующие условия и выйдут на связь с радиостанциями РТРС, получат дипломы и юбилейные вымпелы.