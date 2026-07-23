Грант ФПРК позволил снять кино об истории байкальских поморов

В нескольких регионах России одновременно стартовали съёмки документального фильма Павла Скоробогатова «Хранители Подлеморья». Проект, реализуемый при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (грант 2026 года), станет первой отечественной лентой, посвящённой субэтносу байкальских поморов. Географический маршрут картины охватывает Великий Новгород, побережье Белого моря, сибирские тракты и, наконец, берега Байкала — так повторяется путь, который некогда проделали предки этой малочисленной группы.

По замыслу режиссёра, фильм призван не только зафиксировать исторические факты, но и пробудить интерес широкой публики к изучению малых народов России. «Мы хотим показать, насколько это увлекательный процесс, как он расширяет кругозор и даёт алгоритм изучения собственной семьи, рода, народности», — поясняет Павел Скоробогатов. Центральным героем ленты выбран не учёный и не этнограф, а обычный человек, стремящийся узнать о своих корнях. Через его историю авторы намерены раскрыть тему преемственности поколений — от старожилов-поморов до их потомков среднего возраста и детей.

К работе над фильмом привлечены историки, краеведы, лингвисты и участники исследовательских экспедиций из Архангельска, Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска и Улан-Удэ. Свидетелями и непосредственными героями станут потомки байкальских поморов в нескольких поколениях, которые сегодня живут в деревнях на побережье озера.

Съёмочная группа уже отсняла интервью с 97-летними мастерами-лодочниками из поморских деревень и эпизод на Ладоге; в ближайшее время работа продолжится на Байкале. Авторы разделили повествование на две части. Первая, премьера которой намечена на осень текущего года, расскажет о современных потомках поморов, живущих у самого глубокого озера в мире, — о том, как они сохраняют традиции и быт. Вторая часть будет посвящена поморам Белого моря и их историческим и культурным связям с байкальской ветвью. Таким образом, фильм обещает стать не просто хроникой, а полноценным исследованием судьбы уникального субэтноса на перекрёстке веков и географий.