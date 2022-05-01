РАМТ приглашает на спектакли «Золушка» и «Сотворение мира»

ЗОЛУШКА

«Золушка» — одна из самых старинных, узнаваемых и любимых сказок во всем мире. Добрая история, которая столетиями передавалась из уст в уста, и сегодня отзывается в сердцах людей и покоряет их своим светлым волшебством. Спектакль Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сохранил неповторимое очарование «Золушки» и наполнил старую сказку яркими красками.

Музыка — это душа балетов Касаткиной и Василёва. Именно она диктует настроение, атмосферу и те эмоции, которые артисты передают зрителям. Создавая «Золушку», Сергей Прокофьев стремился выразить переживания главной героини, их с Принцем трепетное чувство друг к другу, препятствия на пути к заветной мечте. Касаткина и Василёв, уловив замысел композитора, сделали лейтмотивом своей постановки пронзительное ожидание чуда, которое освещает и преображает все вокруг.

«Золушка», созданная в традициях старого классического балета, — это пышная танцевальная феерия, изобилующая эффектными номерами и лиричными вальсами. Зрителей ждет путешествие в добрую сказку, где дети обретают веру в чудеса, а взрослые на пару часов снова становятся детьми.

СОТВОРЕНИЕ МИРА

«Сотворение мира» уже много лет идёт в Театре классического балета Касаткиной и Василёва, где и сохраняется этот легендарный спектакль, через который прошло ряд поколений артистов балета.

Спектакль увидел свет в 1971 году и был непохож на другие балеты. Изобретательная хореография Наталии Касаткиной и Владимира Василёва сочетает свободную пластику с классическим танцем, юмористические пантомимы со сценами удивительной лирики и красоты. Музыка Андрея Петрова не менее своеобразна: торжественные симфонические темы переплетаются в ней с джазовыми и современными гармониями.

Здесь в их распоряжении оказались лучшие танцовщики: Ирина Колпакова, Михаил Барышников, Юрий Соловьев, Калерия Федичева, Юрий Панов. Главные партии во втором составе исполнили Наталья Большакова и Вадим Гуляев. На современную музыку Петрова, Касаткина и Василёв сочиняли новаторскую хореографию. Они создали балетную трагикомедию, передав в танце драматургию, характеры, диалоги. Позволили себе внести в серьезный жанр балета юмор, пластику, подсмотренную у детей и в явлениях природы. Они рассказали очень человечную, семейную историю, где рождаются дети, уходят от родителей, родители остаются одни, появляются новые дети…

После репетиций Владимир Василёв придумывал для Барышникова новые движения, такие как знаменитый «прыжок Адама». Сегодня его узнают во всем мире как «прыжок Барышникова», впрочем и исполняющие эту роль солисты Театра классического балета прекрасно им владеют.

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