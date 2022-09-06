В колонном зале Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых состоится концерт итальянских песен для лютни

В колонном зале Музыкальной гостиной усадьбы Васильчиковых 8 сентября состоится концерт итальянских песен для лютни.

Гости изысканного концерта «Дыхание belcanto» отправятся в музыкальное путешествие по Италии – страну, где родилась музыка. В этот вечер в Колонном зале усадьбы прозвучат канцоны, арии и ричеркары времён Средневековья, Возрождения и барокко. Посетители услышат неповторимое сочетание музыкальных дуэтов: голоса, лютни и лиры, отрывки из сонетов Петрарки на языке оригинала и стихи современного итальянского поэта Давида Колантони, а также насладятся танцами эпохи Возрождения.

В этот вечер прозвучат произведения таких композиторов как Монтеверди, Каччини, Фрескобальди, Ланди, Ландини, Гастольди, Франческо Канова Да Милано, Чезаро Негри и других.

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