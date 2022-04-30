Московские учреждения культуры подготовили программу на майские праздники

С 30 апреля по 13 мая в столичных учреждениях культуры пройдут праздничные программы. Мероприятия посвятят Дню Весны и Труда и, конечно, Дню Победы. В общей сложности запланировано свыше 400 событий, сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программу готовят музеи, библиотеки, кинотеатры и другие культурные площадки. В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов — всего больше 400 мероприятий. Основная их часть посвящена 77-й годовщине Великой Победы», — рассказала Наталья Сергунина.

Посмотреть классику советского кино на большом экране

Насладиться лучшими картинами выдающихся советских режиссеров Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко, Михаила Калатозова приглашает сеть кинотеатров «Москино».

Кинопоказы программы «Синематека: День Весны и Труда» пройдут в кинотеатрах сети с 1 по 4 мая. В нее включили восемь популярных фильмов, рассказывающих о представителях разных профессий. Откроет программу дебютная картина режиссера Василия Шукшина под названием «Живет такой парень» (1964). 1 мая в 14:00 картину можно посмотреть в кинотеатре «Спутник», а 4 мая в 13:00 ее покажут в кинотеатре «Сатурн». 3 мая в 10:30 в кинотеатре «Березка» состоится показ лирической комедии Юрия Чулюкина «Неподдающиеся» (1959). А 4 мая в 16:30 кинотеатр «Искра» приглашает посмотреть драму Михаила Ромма «Девять дней одного года» (1961). Ознакомиться с полным расписанием киносеансов и зарегистрироваться на показы можно на сайте «Москино».

Программа «Синематека: День Победы» включает в себя 10 кинофильмов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Показы пройдут в кинотеатрах сети с 9 по 12 мая. Например, в кинотеатре «Тула» можно будет увидеть культовую драму Михаила Калатозова «Летят журавли» (1957). Показ состоится 9 мая в 13:45. Зарегистрироваться на этот и другие сеансы программы и ознакомиться с полным расписанием показов можно на сайте «Москино».

Увидеть лица Победы и послушать военные песни

В клубе «Атом» (улица Маршала Тухачевского, дом 20, строение 2) горожан ждет художественная выставка «Наш мир». Она посвящена празднику 1 Мая. В коллекции собраны лучшие картины студентов и преподавателей Гжельского государственного университета. Вниманию гостей представят работы, созданные в жанре портрета, натюрморта, пейзажа. Участие в выставке принимают 35 художников. Она будет открыта до 13 мая. Вход свободный. А 6 мая в этом же клубе состоится концерт «Праздник со слезами на глазах». Прозвучат песни, посвященные Великой Отечественной войне: «День Победы», «Защитники Москвы», «Катюша» и другие. Концерт начнется в 13:00.

В культурном центре «Загорье» (Кантемировская улица, дом 4, корпус 2) 1 мая начнется акция «Низкий поклон ветеранам!». В фойе культурного центра будет организована выставка, на которую москвичи могут принести фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Участникам необходимо указать фамилию, имя, отчество героя и предоставить информацию о нем: где воевал, был ли награжден, как сложилась дальнейшая жизнь после окончания войны. Гостей будут встречать организаторы акции и размещать фотографии на стене. Импровизированная экспозиция будет открыта с 1 по 16 мая с 10:00 до 19:00.

Еще одну выставку архивных фотографий можно посетить в Доме культуры «Стимул» (Сибирский проезд, дом 2, строение 5) с 1 мая. В творческом пространстве «Взгляд» представят экспозицию «Хроники Победы». Она составлена из портретов женщин-летчиц знаменитого 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиационного полка, фотографий защитников Ленинграда, кадров битвы на Курской дуге. Гости увидят, как встречали известие о победе в разных городах СССР и как проходил Парад Победы на Красной площади в Москве. Выставка будет работать до 11 мая.

Прикоснуться к истории

Детский историко-патриотический квест «Путь к Победе» проведут в библиотеке № 194 (Изюмская улица, дом 57) 5 мая. Участников ждут задачи на знание истории Великой Отечественной войны. Решая их, они будут продвигаться по маршруту квеста. К участию приглашаются дети старше шести лет. Игра начнется в 16:00.

Фотовыставка «Страницы памяти» пройдет в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2). Герои фоторабот — ветераны Великой Отечественной войны, которые, несмотря на выпавшие на их долю трудности, сохранили способность радоваться и улыбаться. Авторы фотографий

предлагают зрителю остановиться и вглядеться в лица этих людей, демонстрирующих нам силу своего характера, зарядиться от них оптимизмом и жизнерадостностью. Торжественное открытие выставки состоится 5 мая в 17:00. Экспозиция будет работать до 20 мая ежедневно с 12:00 до 20:00.

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова (Сущевская улица, дом 14) приглашает 11 мая на концерт классической музыки, посвященный Дню Победы. Перед посетителями выступит лауреат международных конкурсов Виталий Стариков. Он исполнит Концерт № 23 Вольфганга Амадея Моцарта, Концерт № 1 Ференца Листа, Концерт № 3 Сергея Рахманинова. Для посещения надо зарегистрироваться.

Побывать в ткацкой мастерской и узнать о творчестве Паустовского

Интерактивная экскурсия «Чудеса ткацкого дела» пройдет 1 мая в Музее сословий России (улица Волхонка, дом 13, строение 2). Участники познакомятся с историей возникновения текстильных техник. Экскурсовод продемонстрирует им различные ткани: домотканые полотна, драгоценную парчу и ковры, а также расскажет о том, как создаются некоторые текстильные переплетения. Посетителям предложат поработать на простейшем ткацком станке. Начало экскурсии в 13:00. Предварительная запись по телефону: +7 495 691-93-78.

Насыщенную программу подготовил и Музей К.Г. Паустовского (Кузьминская улица, дом 8). Она пройдет 8 и 9 мая с 11:00 до 18:00. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по залам музея, во время которых расскажут о творчестве писателя в годы Великой Отечественной войны. Также всех желающих приглашают на спектакль «Ленинградское детство». Он поставлен по автобиографической повести писательницы Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы» и посвящен блокаде Ленинграда. А в летнем кинотеатре музея все желающие смогут посмотреть архивную кинохронику Парада Победы 1945 года и художественный фильм о Великой Отечественной войне, снятый по мотивам рассказов и сказок Константина Паустовского. Принять участие во всех событиях можно по входным билетам в музей.

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