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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Расцветшая зима. Тонино Гуэрра и моя итальянская улица»

editor
By editor
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Александр Бруньковский в мастерской

Выставка художника и режиссера Александра Бруньковского «Расцветшая зима. Тонино Гуэрра и моя итальянская улица» открылась в галерее Фонда Андрея Чеглакова.

В экспозиции представлены эскизы к новому анимационному фильму Александра Бруньковского «Расцветшая зима» по новелле Тонино Гуэрра, живописные и графические работы, созданные художником в разные годы и связанные темой Италии в его творчестве. Также можно будет увидеть работы Тонино Гуэрра, с которым автора связывало десятилетие дружбы, ученичества и сотрудничества.

В дни работы выставки запланированы показы двух документальных фильмов Александра Бруньковского – «Женитьба по-итальянски» и «Тонино. Я не вспоминаю». Особенным событием станет один из премьерных эксклюзивных показов его нового анимационного фильма по новелле Тонино Гуэрра «Расцветшая зима», созданной в «Студии Первый А» продюсера Анны Чернаковой. Лента являет собой яркий пример киноживописи, оригинального жанра, в котором работает Александр Бруньковский. Фильм уже был отмечен наградами различных кинофестивалей.

Когда-то эту новеллу Тонино Гуэрра собирался экранизировать Микеланджело Антониони, потом Гуэрра предложил этот сюжет Александру Бруньковскому и они вместе работали над ним, планируя снять полнометражный фильм. В 2012 году знаменитого итальянского поэта, писателя и сценариста не стало.

Кадр из фильма «Расцветшая зима»

«Горечь расставания только усилила мое желание снять этот фильм, – говорит Александр Бруньковский. – Снять на итальянском языке, родном языке Тонино, мелодичном языке моих любимых художников, и всего того итальянского, что с детства угадывалось мной и познавалось в моем в родном городе Одессе. За эти годы размышлений над проектом я сделал немало рисунков, акварелей и пастелей, визуализируя кадры и атмосферу будущего фильма. И вот, наверное, произошло то, о чем я мечтал в детстве. Мои картинки ощутимо стали оживать в моем сознании».

Как отметила Лора Гуэрра:

«Красота поражает. Замечательные акварели Александра по духу, по художественному смыслу очень близки трогательному и удивительно автобиографичному рассказу Тонино. Это большой подарок для меня. Фильм и книга нарисованы так тепло, и так узнаваема в них Италия, Тонино, маленькая Италия, и так прекрасны персонажи, и так легко льётся рассказ, что я слушала и смотрела его как музыку».

В рамках выставки будет представлена книга графической версии фильма – романа изображений, как по-своему называет Александр Бруньковский привычный всем жанр графического романа. По его словам, всё, что он создает – фильмы, книги, картины – это и есть единый универсум, который он определяет как Роман изображений.

В пространстве выставки состоятся и творческие встречи автора со зрителями, чтение его новелл об Италии и Тонино из известных сборников «Чао, Тонино» и «Многоточия кино», а также тематические музыкальные программы. Запланирован концерт известного музыканта Анастасии Черток, она записывала органную музыку для саундтрека фильма «Расцветшая зима».

Выставка «Расцветшая зима. Тонино Гуэрра и моя итальянская улица» – это масштабный культурный проект, включающий в себя различные виды искусств, показывающий красоту этого мира и величие истинного творчества.

Александр Бруньковский. Расцветшая зима. Мост. Солнечный день

Александр Бруньковский. Ветер после дождя. Адриатика

Александр Бруньковский. Карнавал. Сад забытых фруктов в Пеннабилли

Александр Бруньковский. Там, где деревья как облака

Александр Бруньковский. Расцветшая зима. Блудный отец

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