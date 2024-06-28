РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Москве состоялась премьера игрового художественного фильма  «Я люблю тебя, папа»

В Москве состоялась премьера игрового художественного фильма  «Я люблю тебя, папа»

editor
By editor
64
я-люблю-тебя-папа

17 июня в столичном кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной прошла премьера короткометражного игрового художественного фильма  «Я люблю тебя, папа», созданного командой Открытого театрального пространства «Арт-платформа».

Фильм стал логичным киновоплощением одноименного спектакля  премьера которого случилась в мае этого года. Изначально авторы проекта планировали использовать кино как один из элементов спектакля, однако позже приняли решение  не ограничиваться только театральной сценой.

«Мы захотели доснять дополнительные кадры, помимо тех, которые используются в спектакле, и смонтировать полноценный фильм. Потому что нам важно обратить внимание как можно большего количества людей на ценность общения с близкими», — говорит режиссер спектакля и продюсер проекта Дмитрий Бикбаев.

Для кинорежиссера Олега Санько работа стала дебютной. Опираясь  на собственный трагический жизненный опыт ему удалось воплотить на экране предостерегающую историю обычной семьи. По мнению посетивших премьеру творческих деятелей режиссеру удалось, используя нетривиальные художественные приемы, передать щемящее чувство осознания необратимости жизни.

«Мы не стремились «выжать» слезы у зрителей, не смещали акцент исключительно на эпизод утраты близкого человека. Для нас самым важным было поделиться собственным опытом. Предостеречь от заносчивости тех, у кого ещё есть возможность быть рядом с близкими — тем, кем в действительности имеет смысл дорожить в этой жизни», — прокомментировал Олег Санько.

Показ в «Иллюзионе» закончился долгими зрительскими аплодисментами в адрес команды создателей картины. Многие не смогли сдержать слез.

«Думал ли я, заканчивая свою повесть, что она найдет не только сценическое,  но и киновоплощение… Конечно, нет! Я просто хотел поделиться с другими теми жизненными выводами, к которым я пришел, когда не стало отца. Что может быть важнее близких? Ничего. Об этом я писал. Я счастлив, что и спектакль, и фильм  «Я люблю тебя, папа» доносят эту истину для многих», – прокомментировал  Вячеслав Бавидов, автор автобиографической повести «Случайность… Случайность?», которая легла в основу и спектакля, и фильма.

В планах команды представить картину на ведущих фестивальных, в том числе международных, площадках. По мнению критиков, у неё очень серьезные шансы громко прозвучать в киносреде. Помимо этого, запланирован запуск полнометражного фильма.

Посмотреть спектакль «Я люблю тебя, папа» зрители могут в новом театральном сезоне Открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже.

Предыдущая статья
Design Day 2050 откроется выступлением генерального директора 2050.ЛАБ Дарьи Топильской
Следующая статья
ГК «Рики» и ОАО «РЖД» создали тематический проект «Мульти-Россия. Путешествия на поезде»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru