В Москве состоялась премьера игрового художественного фильма  «Я люблю тебя, папа»

17 июня в столичном кинотеатре «Иллюзион» на Котельнической набережной прошла премьера короткометражного игрового художественного фильма «Я люблю тебя, папа», созданного командой Открытого театрального пространства «Арт-платформа».

Фильм стал логичным киновоплощением одноименного спектакля премьера которого случилась в мае этого года. Изначально авторы проекта планировали использовать кино как один из элементов спектакля, однако позже приняли решение не ограничиваться только театральной сценой.

«Мы захотели доснять дополнительные кадры, помимо тех, которые используются в спектакле, и смонтировать полноценный фильм. Потому что нам важно обратить внимание как можно большего количества людей на ценность общения с близкими», — говорит режиссер спектакля и продюсер проекта Дмитрий Бикбаев.

Для кинорежиссера Олега Санько работа стала дебютной. Опираясь на собственный трагический жизненный опыт ему удалось воплотить на экране предостерегающую историю обычной семьи. По мнению посетивших премьеру творческих деятелей режиссеру удалось, используя нетривиальные художественные приемы, передать щемящее чувство осознания необратимости жизни.

«Мы не стремились «выжать» слезы у зрителей, не смещали акцент исключительно на эпизод утраты близкого человека. Для нас самым важным было поделиться собственным опытом. Предостеречь от заносчивости тех, у кого ещё есть возможность быть рядом с близкими — тем, кем в действительности имеет смысл дорожить в этой жизни», — прокомментировал Олег Санько.

Показ в «Иллюзионе» закончился долгими зрительскими аплодисментами в адрес команды создателей картины. Многие не смогли сдержать слез.

«Думал ли я, заканчивая свою повесть, что она найдет не только сценическое, но и киновоплощение… Конечно, нет! Я просто хотел поделиться с другими теми жизненными выводами, к которым я пришел, когда не стало отца. Что может быть важнее близких? Ничего. Об этом я писал. Я счастлив, что и спектакль, и фильм «Я люблю тебя, папа» доносят эту истину для многих», – прокомментировал Вячеслав Бавидов, автор автобиографической повести «Случайность… Случайность?», которая легла в основу и спектакля, и фильма.

В планах команды представить картину на ведущих фестивальных, в том числе международных, площадках. По мнению критиков, у неё очень серьезные шансы громко прозвучать в киносреде. Помимо этого, запланирован запуск полнометражного фильма.

Посмотреть спектакль «Я люблю тебя, папа» зрители могут в новом театральном сезоне Открытого театрального пространства «Арт-платформа» в Новом Манеже.