Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» приглашает 23 января 2022 года на музыкально-театрализованную программу для детей и взрослых «Раз в Крещенский вечерок» в концертный зал «Оркестрион»!

Таинственные голоса давно ушедших времен прозвучат 23 января в праздничной программе, посвященной стародавним песням и обрядам Крещенский Святок. Здесь и воспоминания о Евангельских событиях Крещения Господня, и старинные обычаи предков, связанные с веселыми гаданиями. Вы услышите Праздничные гимны и песнопения, колядки, «подблюдные» песни, исполнявшиеся в святочные дни в православных городах и сёлах России, Белоруссии, Украины. Узнаете множество интересных историй об их возникновении и распространении по странам Восточной Европы.

Приглашаем всех, кто интересуется историей и обычаями наших предков, кто хочет приятно провести время с детьми и окунуться в волшебный мир народного музыкального искусства!

Ведущий концерта – композитор Антон Висков.

Начало в 17.00.

Где? Москва, ул Гарибальди, д. 19. Метро «Новые Черёмушки».

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