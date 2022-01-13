Новый хит Надежды Гуськовой рассказывает о второй стороне любви

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Тайные мысли влюбленных разоблачены! Новый хит Надежды Гуськовой рассказывает о второй стороне любви:

Это светлое и высокое чувство приносит не только счастье, у него есть и обратная сторона. Иногда любовь заставляет проходить через различные страдания и препятствия. Делать всё, только для того, чтобы быть вместе.

Дурдом — это откровение девушки, которая была по-настоящему влюблена. Но кроме этого песня является криком миллионов женских сердец. Сердец, которые тысячу раз испытывали сумасшествие от любви. Сумасшествие, которое передает Надежда через музыку.

Дурдом — это один из треков, под который можно лежать в любимом кресле, думая о нем, а еще от души зажигать вечером в пятницу. А на что побудит этот трек тебя?..

Слушайте трек на всех цифровых площадках!.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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