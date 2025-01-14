РЦИС и Саратовская область заключили соглашение о сотрудничестве

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. РЦИС окажет региону содействие в цифровизации оборота интеллектуальных прав, поможет проанализировать барьеры развитию рынка и подготовить необходимые изменения нормативной базы, а также поделится экспертизой в области интеллектуального права с чиновниками, предпринимателями и креативным сообществом.

По словам заместителя председателя Правительства Саратовской области Алексея Никитина, для гармоничного развития промышленного и технологического сектора региональной экономики нужны новые эффективные инструменты управления нематериальными активами: «Саратовская область — промышленно развитый регион. Промышленность невозможна без прикладной науки, которую успешно развивают наши вузы и НИИ. Благодаря инфраструктуре РЦИС.РФ наука и бизнес значительно снизят издержки на трансфер технологий и распоряжение правами».

Заместитель председателя правительства также добавил, что в последние годы креативный сектор в регионе становится более заметным: дизайн, ИТ, архитектура и другие индустрии. «Интеллектуальная собственность позволяет реализовать творческий потенциал региона, защитить инвестиции в производство творческого продукта и усилить региональные бренды, а удобные цифровые инструменты на базе распределенного реестра сделают институт интеллектуального права доступным в том числе малому бизнесу», — отметил он.

Благодаря платформенным решениям на основе инфраструктуры РЦИС.РФ региональные власти, среди прочего, получат удобный инструмент статистического наблюдения за креативными индустриями, чей вклад в ВРП уже сегодня составляет 2,8%, обратил внимание председатель РЦИС Андрей Кричевский: «Цифровая трансформация сферы интеллектуальной собственности позволяет ясно увидеть точки роста и оценить эффективность затрат на поддержку творческих отраслей. Когда права на креативный продукт фиксируются в распределенном реестре и оборачиваются на цифровых сервисах, ответственные лица могут сделать вывод, что инвестиции окупаются, а рыночные процессы работают как надо».

Он напомнил, какую революцию в сфере розницы произвели маркетплейсы, и выразил уверенность, что схожую роль платформенные решения могут сыграть в развитии рынка интеллектуальной собственности: «Креаторы, будь то музыканты, дизайнеры или ремесленники, должны четко понимать, что права на продукт — актив, который может полноценно работать в экономике. Мы же со своей стороны предоставляем творческому бизнесу удобную точку доступа ко всему многообразию инструментов управления этим активом в цифровой среде».

В рамках соглашения с Саратовской областью РЦИС также готов помочь региону с организацией семинаров, лекций и других просветительских мероприятий, посвященных роли интеллектуальной собственности в современной креативной экономике. Просветительские мероприятия и учебные программы могут быть ориентированы как на широкую аудиторию, так и на конкретные целевые группы, например на ученых, передающих бизнесу свои разработки, или на государственных служащих и представителей институтов развития, ответственных за поддержку креативных и технологических индустрий.