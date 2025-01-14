Звезды записали аудиосказки для фестиваля  «Русское Рождество» в Шуе

Фестиваль проходил с 23 декабря по 8 января в духовном центре Ивановской области – старинной Шуе.

«Мы уже не первый год проводим этот праздник. Цель его – показать, какие были традиции празднования Рождества Христова в Российской империи. Праздник проходит в городе Шуя, нашем прекрасном малом городе. Малые города уникальны своим неспешным уютом, поэтому где как не в малых городах отмечать Рождество Христово», — отметил губернатор Станислав Воскресенский.

В старинную Шую в основные дни фестиваля приезжали гости из самых разных уголков России: Владивостока, Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля, Нижнего Новгорода, Костромы и других регионов.

По традиции одной из главных миссий «Русского Рождества» стали благотворительность и поддержка военнослужащих и их семей. По итогам события гости фестиваля собрали 1,5 тонны гуманитарной помощи.

Впервые прошли благотворительные концерты: перед зрителями выступили знаменитый хор Сретенского монастыря и звездные супруги Антон и Виктория Макарские. Все средства с продажи билетов переданы в региональный фонд «Своих не бросаем». Для семей участников СВО организовали обширную культурную программу со сказочным путешествием в Рождественскую Шую на ретропоезде.

На сайте «Русского Рождества» впервые появились атмосферные аудиосказки, прочитанные российскими актерами, спортсменами и музыкантами, журналистами и общественными деятелями. Авторы сказок – победители творческого конкурса. Сказки собраны в уникальной книге, а аудиоверсии – на сайте фестиваля russkoerozhdestvo.ru/skazki .

Сказки читали Народный артист России, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов, актер Антон Макарский, музыкант, телеведущий Родион Газманов, телеведущая стрима «Народного фронта» на Первом канале, автор и ведущая программы «Мы и наука» Екатерина Шугаева, журналист, телеведущий Игорь Виттель, солист группы «Икс миссия», продюсер Валентин Форостяный, телеведущая Вера Красова, ведущий телеканала «Звезда» Иван Кондаков, заслуженный деятель искусств России, поэт Влад Маленко, Герой России Дамир Юсупов, ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров, продюсер российских семейных шоу «Чебурашка» и «Богатыри» Наталья Локтева, ведущая Первого канала Полина Цветкова, проректор Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина, народная артистка России Вера Добролюбова, руководитель проекта «Звездный десант» Злата Чепурная, спецкор телеканала «Звезда» Наталья Сергеева, издатель, продюсер Владек Дарман, заслуженная артистка России, солистка трио «Меридиан» Надежда Лукашевич, дизайнер Нина Ручкина, политконсультант, медиатехнолог Алена Август и другие.

— Рада, что мои друзья и соратники откликнулись на идею с аудиосказками и внесли свой вклад в рождественское чудо фестиваля в Шуе. Несмотря на занятость, нашли время и вложили тепло своих сердец в озвучивание сказок. Мне кажется, в этом тоже часть смысла Рождества – понять, что каждый может помочь другому и сделать наш мир чуточку добрее, — отметила Алена Август.

В этом году фестиваль вновь порадовал гостей полюбившимися локациями: открылся «Парк Рождественского Чуда» с аллеями, залитыми светом, и масштабной инсталляцией — результатом совместного творчества классических художников Палеха и современных мультимедиа-художников. Городской парк украсила инсталляция «В ожидании чуда», рассказывающая о событиях Священного Писания, предшествовавших Рождеству Христову.

На фасаде кинотеатра «Родина» проводили световое шоу: там «оживали» дореволюционные и современные рождественские открытки, нарисованные детьми из разных городов Ивановской области в рамках конкурса «Рождественская открытка».

Впервые в отремонтированной по нацпроекту «Культура» центральной библиотеке Шуи прошел «Рождественский лекторий» с лекциями, беседами, музыкальными спектаклями.

На Центральной площади работала ярмарка с угощениями и сувенирами от местных производителей, в основных дни фестиваля для гостей выступали московские театры, народные ансамбли «Артель», «Злата Русь», сводный детский хор детской школы искусств г. Шуя, другие музыкальные коллективы Ивановской области.

По историческому центру Шуи впервые проходили иммерсивные экскурсии «Театр Променад»: в мини-спектаклях оживали герои и традиции дореволюционного прошлого.

Завершилось шестое «Русское Рождество» 8 января фестивалем колокольного звона на колокольне Воскресенского собора. Более 20 звонарей из разных городов продемонстрировали зрителям мастерство колокольного звона и исполнили свои авторские произведения. На территории кафедрального собора можно было посмотреть работы участников выставки-конкурса рождественских вертепов, а в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборе традиционно прошло богослужение.

Фестиваль организован Центром развития туризма и гостеприимства Ивановской области при поддержке губернатора Станислава Воскресенского и правительства Ивановской области.