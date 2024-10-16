Восемь фильмов бразильского кинематографа покажут в четырёх городах России

За время своего существования фестиваль, организуемый бразильской продюсерской компаний «Линьяс Продусоес Културайс» при поддержке Посольства Бразилии в Москве, познакомил с бразильским кинематографом более 50 тысяч российских зрителей. В этом году они смогут увидеть еще восемь киноновинок, включая комедии, драмы и биографические ленты.

Среди представленных полнометражных картин три вдохновлены бразильской популярной музыкой – от традиционной самбы до фанка. Первой картиной на тему музыки станет байопик «Наша мечта» режиссера Эдуардо Албергарии, повествующий о жизни и творчестве фанк-дуэта «Клаудиньо и Бушеша», ворвавшегося в культурную жизнь Бразилии в 90-х годах и быстро завоевавшего всенародную славу. История двух исполнителей, друживших в детстве и вновь встретившихся в фавелах Рио-де-Жанейро, предстанет в виде эмоционального мюзикла, сочетающего реальность и фантазию, трагедию и юмор, преодоление и искупление.

Вторым фильмом на музыкальную тематику является лента «Меня зовут Гал Коста» режиссеров Ло Полити и Дандары Феррейры, приоткрывающая страницы биографии обладательницы одного из самых красивых голосов Бразилии – Гал Коста. Робкая девочка Мария де Граса Коста Пенна Бургос с детства знала, что ее жизнь будет неразрывно связана с музыкой. Воспитанная одинокой матерью Мариах, вдохновившей дочь бороться за свои мечты, будущая легендарная певица решилась отправиться из штата Баия в Рио-де-Жанейро, где ей предстоит стать звездой эстрады в драматичной политической обстановке Бразилии 60-х годов.

Замыкает серию музыкальных картин «Воспоминания о хижине» режиссера Педро Серрано. В качестве названия выбрана одноименная композиция певца и музыканта Адонирана Барбозы (1910-1982). Фильм представляет собой повествование от имени самого постаревшего артиста, рассказывающего в баре истории своей молодости. Проживание в хижине вместе с друзьями Мату-Гроссу и Жокой, их влюбленность в красавицу Ирасему и увлечение самбой на фоне исчезновения старых районов Сан-Паулу, поглощаемых современным мегаполисом, – все эти сюжеты и персонажи из песен хорошо знакомы почитателям Адонирана Барбозы.

Безусловное внимание публики привлечет романтическая комедия «Влюбленная» режиссера Наталии Варт, в которой сыграла Джованна Антонелли, прекрасно известная российскому зрителю как Жади из бразильского телесериала «Клон». Когда после 22 лет монотонного брака муж просит развода, а дочка уезжает учиться, главная героиня решает, что 40 лет – самое время заняться саморазвитием и вновь познать все страсти и радости жизни.

Еще одну звезду «Клона» Мурило Бенисио, запомнившегося ролями близнецов Лукаса и Диого, можно увидеть в драме «Перола». Известный актер выступил режиссером и сценаристом киноадаптации одноименного произведения бразильского драматурга Мауро Рази, которое является своеобразным посвящением матери, представленным глазами сына. Узнав о ее смерти, главный герой Мауро возвращается в старый родительский дом в глубинке штата Сан-Паулу и вновь переживает моменты из жизни их семьи. Материнские причуды и иллюзии, ее остроумие и чувство юмора, привязанность к сыну и желание контролировать всё вокруг – то, что лишь время и расстояние позволяют оценить по-настоящему.

Программу фестиваля дополняют комедия «Моя сестра и я» режиссера Сузаны Гарсии, которая заставит главных героинь перестать ссориться и объединиться в поисках пропавшей матери, драма «От отца к сыну» режиссера Пауло Халма о прощении обид и замещении горя новой любовью, а также историческая лента «Путешествие Педро», раскрывающая мысли и терзания первого императора Бразилии Педро I, вынужденного в 1831 году отречься от престола и плывущего в Португалию, чтобы схватиться с братом в борьбе за португальскую корону.

Посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес уверен, что долголетие Фестиваля бразильского кино в России обеспечивается его востребованностью у российского зрителя: «Наш кинематограф еще больше сближает бразильцев и россиян, поддерживает их интерес к культуре и искусству Бразилии, а также позволяет вновь увидеть знакомых актеров, которые имели успех в России благодаря сериалам, ставшим символом целой эпохи на российском телевидении».

Фернанда Бульоес, Директор продюсерской компании «Линьяс Продусоес Културайс», отмечает разнообразие и качество бразильского кинопроизводства, заслужившие признание российской публики: «С 2008 года, за 15 лет проведения фестиваля в России, мы показали более 200 киноновинок, многие из которых завоевали международные премии. Фестиваль кино не просто окно в мир аудиовизуального искусства, это – культурный мост, соединяющий историю, реальность и мечты. За время своего существования фестиваль стал настоящим связующим звеном между Бразилией и Россией, отражающим частицы нашей души – нашу музыку, наш язык, наш образ жизни. Связь с российским зрителем укрепляется с каждой улыбкой и слезинкой, с каждой эмоцией, которые способен вызвать и передать только кинематограф».