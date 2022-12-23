Реэкспозиция «От Возрождения до барокко» в Центре Искусств. Москва

«Центр Искусств. Москва» представляет реэкспозицию из более двадцати произведений итальянской, немецкой, голландской и фламандской живописи XV – XVII веков из частных собраний. Реэкспозиция «От Возрождения до барокко» познакомит зрителя с художественной эволюцией от колыбели Возрождения в Италии через Северный Ренессанс к революции голландского барокко XVII века; от примитивов Проторенессанса к тональному пейзажу XVII века.

Несмотря на появление светских композиций в искусстве, художники эпохи Возрождения никогда не отказывались от религиозных сюжетов. Живопись религиозного характера широко представлена на выставке. Среди художников, чьи произведения представлены в «Центре Искусств. Москва» – мастера сиенской, флорентийской, венецианской и североитальянской школ: Андреа ди Бартоло, Сано ди Пьетро, Франческо Бенальо, Никколо ди Томмазо и другие. В экспозиции находятся работы неизвестных художников немецкой и австрийской школ Северного Возрождения.

Живопись барокко представлена на выставке пейзажными и жанровыми работами редких и именитых голландских художников, среди них – Ян ван Гойен, Клас Моленар, Исаак ван Остаде, Квирин Герритс ван Брекеленкам, Хендрик Мартенс Сорг, Симон Кик. Фламандская живопись представлена двумя картинами Давида Тенирса Младшего и панелью последователя Франса Франкена Младшего. В 1620-е годы в живописи Нидерландов произошла художественная революция: появился тональный пейзаж. Такие почти монохромные пейзажи по воспроизведению световоздушной атмосферы приближались к реалистичному воспроизведению натуры. В противовес фламандским коллегам, использовавшим локальный колорит и так называемую «трехцветку» (использование коричневого, зеленого и голубого планов в пейзажах), голландцы ограничили цветовую гамму, используя оттенки серого, коричневого и оливкового для пейзажной живописи.

Андреа ди Бартоло (Сиена, 1360/1370 – 1428). Триптих с Мадонной, Младенцем, святыми и сценой Благовещения и Распятия. «Центр Искусств. Москва»

Квирин Герритс ван Брекеленкам (Зваммердам, после 1622 – около 1669, Лейден). Женщина, читающая книгу в интерьере, 1650-е годы. «Центр Искусств. Москва»

Исаак ван Остаде (Харлем, 1621 – 1649). Зимний пейзаж с прогулкой на коньках перед городской стеной, 1641. «Центр Искусств. Москва»

Клас Моленар (Харлем, 1626/1629 – 1676). Приморский пейзаж, 1657. «Центр Искусств. Москва»

Питер Классенс Младший (Брюгге, около 1535 – 1623). Коронование Богоматери, с Иоанном Крестителем, святым Болдуином и донаторами, последняя четверть XVI века. «Центр Искусств. Москва»

Хендрик Мартенс Сорг (Роттердам, около 1610 – 1670). Крестьянское хозяйство, конец 1630 – 1640-е годы. «Центр Искусств. Москва»

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