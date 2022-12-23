КАЛИНИНГРАД: Музей мирового океана представляет фотовыставку «Из России в Россию»

Море - наше всё! Отправиться «из России в Россию» по морскому пути вместе с Музеем Мирового океана станет возможно вместе с одноименной новой фотовыставкой, которая откроется на Набережной исторического флота.

Фотографии представят скрытую от посторонних глаз работу экипажей судов и сотрудников портов, погрузку, разгрузку и морской путь, который связывает самый западный регион страны с «большой землей». Эстетика современных, наполненных машинами и механизмами ландшафтов, напоминающих внеземные пейзажи, в сочетании с яркими красками морских просторов способна поистине заворожить зрителей.

Автор снимков - второй помощник капитана теплохода «Холмогоры» Вадим Бубнов. Фотографии запечатлели работу судна на линии Санкт-Петербург-Калининград. Теплоход «Холмогоры» трудится на линии с июня 2022 года. Грузоподъёмность судна - 4400 т, порт приписки – Архангельск. Еженедельно теплоход производит погрузку в Санкт-Петербурге вместе с присоединившимися к нему «коллегами» - теплоходом «Капитан Миронов» (4300 т) и «СМП Северодвинск» (6100 т).

Тема выставки актуальна именно сейчас, когда существенно сокращен автомобильный и железнодорожный транзит из «большой России» в Калининградскую область и обратно, и поставка промышленных товаров в регион осуществляется в основном морским путем.

Выставка под названием «Из России в Россию» начнет работу с 28 декабря на территории Военно-морского центра музея-заповедника «Музей Мирового океана» (Калининград, наб. Петра Великого, 9).

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