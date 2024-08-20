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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваРегата Radio Monte Carlo – самое красивое светское событие лета прошло в Москве

Регата Radio Monte Carlo – самое красивое светское событие лета прошло в Москве

editor
By editor
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регата

В столичном яхт-клубе Royal Yacht Club прошло одно из самых красивых и стильных событий лета – Регата Radio Monte Carlo. Радиостанция традиционно собрала партнеров, представителей СМИ и селебрити, объединив захватывающие спортивные состязания и музыку.

Впервые Регата была представлена широкой публике в 2022 году и стала местом объединения бизнес-сообщества и музыкальной индустрии, государственных и общественных структур. Как и другие мероприятия Creative & Business, организованные «Русской Медиагруппой», Регата радио Monte Carlo стала площадкой для межиндустриального взаимодействия и интеграции разных направлений экономики.

Регата Radio Monte Carlo – всегда невероятно стильное и роскошное событие. В этом году она прошла на одной из красивейших площадок на берегу Москвы-реки – в ресторане Vodный. Гости с удовольствием следовали предложенному дресс-коду, надев наряды морской тематики. С первых минут на площадке звучала прекрасная музыка: встречали зрителей и спортсменов зажигательные латиноамериканские мотивы в исполнении кубинского певца Willie Key. Это первый кубинец в истории российского шоу «Голос», соавтор и исполнитель хита Леонида Агутина «Самба».

Безусловно, кульминацией мероприятия стали соревнования. Гости и партнеры «Русской Медиагруппы» разделились на команды и вышли на воду на современных яхтах класса J/70. Их ожидало два заезда, по результатам которых определялся победитель.

В каждой из гонок все яхты должны были одновременно пройти через стартовую линию, далее преодолеть участок дистанции против ветра и вернуться в зону старта, а затем совершить еще одну аналогичную петлю. Каждая команда выходила на старт дважды, финальные результаты подсчитывались по сумме очков.

«Регата состояла из серии коротких гонок, что характерно для дневных соревнований. Мы выбрали формат с двумя гонками в каждой группе, чтобы участники могли продемонстрировать свои навыки в различных условиях, — рассказал Михаил Кондратьев, генеральный директор PROyachting. — Сегодняшний порывистый ветер потребовал от нас внести коррективы в условия гонок: участники соревновались без генакера, это наиболее подходящий для любителей формат в такую погоду».

Каждую команду сопровождал штурман, который следил за безопасностью соревнований, а также давал инструкции членам команды, позволяя при этом им самим управлять судном.

После торжественной церемонии награждения участников и гостей Регаты ждал концерт. Перед собравшимися выступили Юлия Пересильд и группа «Мандрагора», а также Алексей Чумаков, под композиции которого гости пели и танцевали.

«Регата Radio Monte Carlo – это всегда очень красивое событие, которое с удовольствием посещают наши партнёры, – говорит программный директор Radio Monte Carlo Анастасия Елисеева. – «Русская Медиагруппа» продолжает развитие медийной экосистемы, сочетая эфир, диджитал и офлайн мероприятия. Я считаю, что это наиболее перспективная стратегия развития классического радио. Благодаря такому подходу нам одинаково хорошо удаётся удерживать аудиторию и предлагать новые и всё более эффективные инструменты рекламодателям и партнёрам».

Красивым завершением события стал уютный кинопоказ под открытым небом на фоне великолепного московского летнего заката. Зрителям были представлены картины на парусную тематику.

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