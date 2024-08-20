«Родня» приехала: Сергей Волков и Илья Борисов сыграют в мистическом триллере ТВ-3

Телеканал ТВ-3 объявляет о старте съемок фильма «Родня», где главные роли исполняют Сергей Волков, Анастасия Куимова, Илья Борисов и Екатерина Смирнова. Сценарий проекта написал Кирилл Дышловой («Она такая классная», «Амура»), а режиссерское кресло занял Станислав Светлов («Ада», «Особенности национальной больницы»).

По сюжету в дом к Косте, интеллигентному столичному айтишнику, заявились дальние родственники. Семья Шмаковых. Не виделись лет двадцать, не созванивались даже. Шмаковы приехали с Урала сниматься в телешоу про таланты страны, но уже на вокзале лишились денег и документов. Костя пускает родню переночевать в свой шикарный загородный дом, но идет время, а выселяться Шмаковы не собираются. Идеальная жизнь Кости постепенно разрушается, и ему приходится столкнуться со своими главными страхами, чтобы защитить себя и свою семью.

Станислав Светлов, режиссер:

«История начинается в совершенно пустом поселке, и мы держим интригу, почему же оттуда исчезли все люди. Это своего рода социальный подтекст, ведь из таких мест жители часто уезжают в большие города. В нашем фильме мы тоже сталкиваем два мира – обеспеченную московскую семью и обычных работяг из провинции, показывая, насколько они разные и что их все-таки объединяет.

Когда впервые прочитал сценарий, понял, что ничего похожего раньше не видел, и захотелось снять это ярко и с хорошими актерами. «Родня» – редкое сочетание разных жанров, что делает сюжет по-настоящему уникальным: здесь и комедия, и мелодрама, и триллер, и немного мистики. Но, конечно же, за всеми выразительными средствами скрывается универсальная история семейных взаимоотношений, личных переживаний, травм и раскрывается психология человека».

Полнометражные работы Станислава Светлова были отмечены призами ведущих российских кинофестивалей – картину «Ада» назвали лучшим фильмом на киносмотре VOICES в Вологде, а ленту «Особенности национальной больницы» наградили Большим призом им. Армена Медведева на минувшем фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Сергей Волков, актер:

«За основу сюжета взята интересная ситуация, когда в жизнь моего героя Кости, московского парня, врывается его прошлое в лице двоюродного брата. У них разный культурный код, разные привычки, вкусы и контекст. Но так как они родственники, они вынуждены вновь соприкоснуться, пообжигаться друг о друга. Костя хочет быть лучшим папой и лучшим мужем, но вся его жизнь не является настоящей и полнокровной, потому что он бежит от самого себя, пытается закрыться от травмы, однако ему приходиться столкнуться с последствиями спустя много лет».

Анастасия Куимова, актриса:

«Полина и ее семья – немного затворники. Муж работает удаленно, сама она занимается воспитанием дочки, и в целом они проводят все время дома, друг с другом в обнимку. Живут, творят, вроде все хорошо. Но после приезда родственников Кости выстроенная экосистема рушится, и все, что замалчивалось, выходит наружу. В конце истории Полина и Костя становятся другими людьми. Если говорить о втором плане моей героини, то, мне кажется, ей не хватало родительского тепла и внимания. Выйдя замуж и родив ребенка, она как бы отделяется от своего прошлого и страхов, которые ее сопровождали, пытаясь изо дня в день рисовать идеальную картинку собственной семьи. Надолго ли ее хватит?»

Екатерина Смирнова, актриса:

«Шмаковы – простые люди из провинции, они ближе к природе, в чем-то жестче по характеру. Их семья довольно-таки патриархальная, у каждого свои обязанности. Лена – настоящая русская женщина, мать. Она покладистая по отношению к своему супругу, но в то же время, когда нужно, проявляет характер, силу, и где-то может не сдержаться. Еще она всегда стремиться хорошо выглядеть – даже если она в трениках, то это они обязательно с леопардами блестящими вставками. В нашей истории происходит столкновение двух разных семей, но нет такого, что кто-то объективно хуже или лучше. И, мне кажется, в финале все встает на свои места. Как бы наивно не звучало – добро побеждает зло. Это важно».

История развивается в двух временных плоскостях – в наши дни и в начале нулевых, период детства Кости и его двоюродного брата Вовы, поскольку в сюжете важную роль играет предыстория их взаимоотношений, когда они вместе проводили лето у бабушки. Так, для команды проекта было необходимо отыскать характерных юных артистов, похожих на главных героев. «Важные роли у нас играют дети, а детский кастинг зачастую идет непросто, ведь у юных ребят еще совсем нет опыта. Нужно было найти своеобразных, органичных пацанов, и, мне кажется, нам удалось. Будет здорово, если мы положили начало какому-то актерскому пути в лице наших юных актеров, и, может быть, смогли придать им уверенности для продолжения своего пути в кино», – поделился Станислав Светлов.