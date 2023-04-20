«Они потрясли мир. Филипп Киркоров. Вся моя жизнь – сцена»

Филипп Киркоров – уникальный артист. Он попал в книгу рекордов Гиннеса, стал единственным человеком в мире, кто на протяжении 33-х дней каждый вечер давал четырехчасовой концерт. Он первый отечественный певец, который показал свою программу в Лас-Вегасе. Вот уже 40 лет он радует поклонников своим творчеством и удивляет новыми образами. Киркоров не стесняется высказывать свое мнение о коллегах, из-за чего часто попадает в непростые ситуации. Он желанный гость в каждом городе и звезда номер один на российской эстраде. Он так органично смотрится на сцене в своих роскошных нарядах! Трудно поверить, что много лет назад маленький мальчик по имени Филипп мечтал о другой профессии. Какой он на самом деле – король сцены?

Он родился в музыкальной семье. Папа – известный певец, Бедрос Киркоров, выступал вместе с Леонидом Утесовым и Эдди Рознером. Мама – ведущая концертных программ Виктория Лихачева. Все детство мальчик провел за кулисами. Сам первый раз на сцену вышел в трехлетнем возрасте. Но больше его привлекала профессия бабушки.

Он закончил школу с золотой медалью и планировал поступать в ГИТИС на отделение музыкальной комедии. Среди педагогов института было много друзей отца, но юноша не захотел пользоваться связями. У него не было сомнений, что поступит и без протекции, но члены приемной комиссии ему отказали. Сказали, что у абитуриента нет ни голоса, ни артистических способностей. Сначала Киркоров впал в депрессию, но потом отправился в Академию имени Гнесиных.

Он с детства считал своим кумиром Элвиса Пресли и многому у него научился, в том числе, эффектно выглядеть на сцене. Сам Киркоров считает, что с легендарным королем рок-н-рола у него много общего. В том числе и то, что в жизни обоих была одна-единственная любовь. Он с грустью вспоминает свой официальный брак, после которого на память ему осталось разбитое сердце и домработница Люся.

У него сложился образ певца, который всегда пребывает в хорошем настроении. И даже в самый страшный момент его жизни Филипп вышел на сцену. В день рождения артиста умерла его мама. А он не мог подвести поклонников. Они не должны были видеть его слез.

Какой путь прошел Киркоров, чтобы взойти на Олимп российского шоу-бизнеса? Почему его не взяли в театральный институт? Какие события юности он до сих пор не может забыть? Чему ему пришлось пожертвовать ради популярности? Не тяготит ли его слава? Зачем он сделал пластическую операцию? Правда ли певец купил отдельную квартиру для своего гардероба? Сколько стоит коллекция концертных костюмов артиста, как её перевозят и в чем секрет молниеносных переодеваний Филиппа на сцене. Меняется ли Киркоров, когда выключаются камеры? Каким его видят самые близкие? И в кого сейчас влюблен король? А также эксклюзивные кадры с гастролей звезды и прогулка по местам, где когда-то начиналась его карьера!

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Филипп Киркоров. Вся моя жизнь – сцена» в пятницу, 21 апреля, в 00:10 на Пятом канале.

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