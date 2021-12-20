Региональная молодёжная Лаборатория театра и фольклора и НФПП покажут онлайн мастер-класс актёра Михаила Полицеймако

23 декабря пройдёт новая лекция образовательного курса «Мастера театра и кино» от Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора, созданной НФПП с целью развития и поддержки театрального искусства. Зрителей ждёт интересная встреча с популярным российским актёром театра и кино, телеведущим Михаилом Полицеймако. Трансляция будет организована на портале «Культура.РФ» (www.culture.ru) и на сайте Лаборатории (www.folk-lab.ru).

Гость студии проведёт мастер-класс на тему «Как полюбить свою роль?». Он преподаст начинающим артистам и студентам основы актёрской техники, научит их, как не повторять, а проживать по-своему чужую судьбу.

Известный актёр – сын звезды советского кинематографа Семёна Фарады и актрисы Марины Полицеймако. Благодаря характерной внешности, невероятному обаянию и таланту сразу после окончания РАТИ (ГИТИСа) в 1997 году он был принят в труппу Российского академического молодёжного театра, где играл долгое время. А затем решил вплотную заняться кино, хотя дебютировал как киноактёр ещё в восьмилетнем возрасте – в фильме «Что такое «Ералаш».

На сегодня в творческом багаже Полицеймако более 80 фильмов, самыми успешными из которых можно назвать картину Андрея Кончаловского «Глянец», триллер Владимира Хотиненко «72 метра», комедии «День радио» и «Здравствуйте, мы ваша крыша!», детский фильм «Операция «Эники-Беники». Кроме того, артист сыграл в нескольких десятках сериалов – «Моя прекрасная няня», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Деффчонки», «Воротилы», «И снова здравствуйте!» и других.

Многим Михаил Полицеймако знаком и как ведущий телепередач «О самом главном», «Утро на НТВ», «Кулинарный техникум», «Зарядка для страны», и как участник различных реалити-шоу. Помимо активных съёмок в кино и на телевидении он продолжает подниматься на театральные подмостки в антрепризных постановках. В послужном списке артиста такие заметные театральные роли, как Бенволио в «Ромео и Джульетте» В. Шекспира, Тарталья в спектакле «Король-олень» К. Гоцци, Лигурио в «Приворотном зелье» К. Богомолова, Маркиз в «Трактирщице» по пьесе К. Гольдони, Аркадий в музыкальном спектакле «Моя прекрасная Кэт».

Ведущим беседы с Михаилом Полицеймако по традиции станет художественный руководитель Лаборатории театра и фольклора, актёр театра и кино Максим Линников. Начало трансляции в 20.00.

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