Учителям помогают изучать графический дизайн: больше 111 тысяч педагогов присоединились к бесплатному онлайн-курсу от Группы компаний «Просвещение» и Canva.

Группа компаний «Просвещение» и онлайн-сервис для создания графического дизайна Canva два месяца рассказывали педагогам в социальных сетях, как создавать красивые обучающие материалы. Провели мастер-классы, показали, как оформлять презентации, конспекты уроков и инфографики, поделились шаблонами и памятками с советами на будущее.

Главная цель партнерского курса — помочь всем учителям легко создавать материалы для работы в классе и тратить на это минимум сил и времени. Для этого все записи и наглядные пособия останутся в открытом доступе, чтобы каждый педагог мог самостоятельно просмотреть курс и использовать новые знания в своей работе.

Каждому учителю сейчас регулярно приходится работать с шаблонами наглядных материалов и презентаций: ведь важно удержать внимание учеников, а современные школьники лучше воспринимают информацию визуально. Если материалы будут не только понятными, но и стильными — это поможет быть услышанным и повысит ценность образовательного контента в глазах детей.

Для решения этой задачи Группа компаний «Просвещение» совместно с командой сервиса для графического дизайна Canva в начале сентября 2021 года подготовили постоянную рубрику о возможностях «Canva для образования», которая переросла в мини-курс. Специально для педагогов провели серию вебинаров: в них рассказали об основах использования шрифтов, цветовых сочетаний, разобрали шаблоны презентаций, инфографик и даже показали, как создавать дизайн для личной группы или группы класса в социальных сетях.

«Уже много сказано и написано про цифровую образовательную реальность, тренды и подходы, необходимые современной школе. Но что необходимо педагогу, так это конкретные инструменты: простые, понятные, позволяющие сэкономить время и силы, и одновременно создать креативный, яркий, полезный продукт для ежедневной работы с детьми. Мы рады, что в лице Canva смогли найти партнера по созданию образовательного контента для учителей, которые хотят сделать школьный класс местом творчества и просвещения. Сейчас многие школы выходят в сеть и создают свои собственные группы — объединяя учащихся, выпускников и родителей. Радостно знать, что мы можем помочь оформить это пространство цифрового доверия, вовлекая в него всех участников образовательного процесса. «Просвещать красиво» — не этот ли смысл каждый день приносят с собой в школу наши учителя», — отметила руководитель цифровых коммуникаций ГК «Просвещение» Ольга Давыдова.

Самым популярным стал видеоурок «Создание конспектов урока, инфографики, плакатов для оформления класса» — почти 28 тысяч просмотров. На нём педагоги научились выстраивать композицию, разобрали идеи школьных плакатов и принципы качественной инфографики для учебных целей.

Всего с сентября по ноябрь в сообществах «Просвещения» прошли 5 мастер-классов, каждый из которых провел эксперт графического сервиса Canva. Теперь участники онлайн-занятий знают, что для хорошего материала – презентации, инфографики или шаблона урока – не нужно владеть фотошопом и тратить много часов на создание слайдов.

«Мне нравится, что мы можем позволить себе совершенно бесплатно отдавать качественный инструмент для дизайна презентационных материалов в школы — Canva для образования. У нас есть мечта: помогать учителям по всему миру без усилий и без специальной подготовки создавать красивые, наглядные, современные материалы для занятий в классе, практических и домашних заданий, оформления праздников, классных кабинетов и даже zoom-комнат. Когда я вижу, как учителя в нашем сообществе обмениваются опытом и наработками в Canva, а ученики делают творческие групповые проекты, понимаю, что мы с вами действительно создаем своими руками практики для образования будущего», — рассказала комьюнити-менеджер сообщества преподавателей Canva в России Яна Белова.

Записи всех трансляций доступны в специальном альбоме «Canva для образования» в группе «Просвещения» Вконтакте. В сообществе сохранятся и все памятки с правилами графического оформления материалов.

Обе компании планируют продолжить сотрудничество, чтобы помогать педагогам повышать свою квалификацию и получать полезные навыки в этой области: ведь красивые обучающие материалы — это хороший инструмент, а наглядность — один из залогов эффективного обучения XXI века. 16 декабря запущен новогодний конкурс для педагогов.

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