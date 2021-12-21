В ГИТИСе снимут документальный фильм к 125-летию Марии Кнебель

Кинокомпания «Феликс Фильм» совместно с Российским институтом театрального искусства — ГИТИС при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и радио «Культура» дали старт мультимедийному проекту «Сын Станиславского», посвящённому 125-летию со Дня рождения выдающегося театрального педагога и режиссёра Марии Осиповны Кнебель.

Кнебель — ученица Константина Станиславского. Сегодня, следуя принципам преемственности, в ГИТИСе преподают ученики Марии Осиповны, передавая знания и традиции новым поколениям актёров и режиссёров.

Система Станиславского — это, наверное, самое главное, что дала Россия театральному миру. Это то, чем мы можем гордиться и то, что уже более века востребовано в театре. Однако как зафиксировать методику, ведь никакая запись театральной системы на бумаге не передаст её суть. Процесс обучения и передачи опыта в театре идёт от мастера к ученику и, наверное, больше всех для передачи Системы Станиславского в театре сделала Мария Осиповна.

Когда-то в юности она играла сына Станиславского, и потом часто говорила о себе: «Я — сын Станиславского», — только уже в более широком, духовном смысле. Актриса того легендарного состава МХАТ, который̆ работал ещё с самим Станиславским, она переняла суть его системы и продолжала разрабатывать и усовершенствовать её всю жизнь. Более пятидесяти лет она преподавала сначала в Театральном училище имени Щепкина, а затем в ГИТИСе и разработала собственную методологию преподавания актёрского мастерства и режиссуры. Её режиссёрские постановки вошли в историю театра. К сожалению, фото- и видеохроники о её деятельности практически нет, есть только печатные труды.

Именно поэтому был задуман большой мультимедийный проект к 125-летию выдающегося театрального педагога. Уникальность замысла в том, что проект впервые соединит в рассказе о Марии Кнебель театр, кино и фотографию. В концепцию документального фильма «Кнебель глазами Кнебель» легла история Марии Осиповны, которая будет рассказана от первого лица.

Сценарий фильма основан на её дневниках и письмах. Автор сценария — театральный драматург Елена Исаева, режиссёр — Станислав Эрклевский. Премьера запланирована на сентябрь 2022 года.

В рамках проекта также пройдут фотовыставка и мастер-классы педагогов ГИТИСа, которые будут посвящены современному прочтению Системы Станиславского, опыту использования метода действенного анализа, разработанного Марией Кнебель и другим аспектам современного актёрского ремесла. Нас ждут встречи с Сергеем Голомазовым, Михаилом Чумаченко, Григорием Спектором, Александром Бармаком, Иосифом Райхельгаузом, Натальей Назаровой и другими известными деятелями искусства. Мастер-класс ученика Марии Кнебель профессора Олега Кудряшова будет доступен к просмотру для зрителей в официальной группе радио «Культура» на OK.RU.

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