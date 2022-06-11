Рекламный ролик «Француз» стал лауретом в пяти номинациях международного фестиваля Silver Mercury

Рекламная кампания KION была выпущена в сентябре 2021 года и собрала уже 3,2 млн просмотров на YouTube-канале KION. Ролик построен на креативной самоиронии. По сюжету, события разворачиваются в России, где одухотворенный атмосферой классического кино француз переживает массу эмоций. Рядом с ним всегда находится переводчик Марк, не оставляя героя даже на романтических свидания. Сам герой считает себя обреченным, но впоследствии осознает, что он — герой рекламы онлайн-кинотеатра KION. Именно поэтому его жизнь состоит из множества идеализированных картинок, воспроизводящих кадры из кинолент.

Над креативной концепцией рекламной кампании онлайн-кинотеатра KION работали департамент маркетинга и креативная команда МТС Медиа/KION и команда креативного агентства Zebra Hero. Режиссером выступил Сергей Филатов. Главные роли исполнили Ян Гахарманов (Француз) и Денис Колесов (Марк).

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