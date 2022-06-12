Международная премия в области красоты и здоровья «ГРАЦИЯ» прошла с успехом!

6 июня 2022 года в историческом центре Москвы, в симбиозе советского интерьера, современных технологий и искусства, где проходят многие развлекательные мероприятия, съемки и концерты, в event пространстве нового поколения ДК Кристалл, состоялась ХX церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.
Премия «ГРАЦИЯ»
Климентий Ворошилов – руководитель премии «ГРАЦИЯ»
Ведущие церемонии
В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили мировые и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.
Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – Яркий артист с неповторимым тембром голоса, автор и исполнитель, супер-финалист музыкального кастинга на телеканале RU TV, финалист музыкального конкурса продюсерского центра М. Гуцериева, обладатель музыкальных премий «Дуэт года», «Певец года», «Артист года», «Лучший старт года», участник благотворительных концертов, ТВ-ведущий, певец Роман НЕВАШ и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов по вокалу, обладатель Президентского Гранта и Премии Общественного признания «Звездный Успех года», обладательница титула «Королева Музыки» – Анна Малиновская, а так же, VIP гость МИССИС МОСКВА 2022 – КЛАССИК Ирина Дегай.
Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Maxim Zavidia, певец Дмитрий Нестеров, тиктокер Yarik Loser, Максим Кобзов, Vlad Zotov, SANDRA TOP, Виктория Пьер-Мари, Dj Sasha Born, Мирослава Карпович, Полина Максимова, Роман Маякин, Наталья Толстая, модель Александр Карпов, волейболист Иван Власенко и др.
Анна Фокина – представитель бренда «Лошадинная сила»
Роман Неваш – «Творческий прорыв»
Наталья Толстая
Наталья Палинова – «Music Box Gold»
Мирослава Карпович
Максим Кобзон – «Стильный образ»
Клиника доктора Длина — «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ»
Ирина Дегай — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»
Игорь Попов – «ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ. ЗВЕЗДНЫЙ ВЫБОР»
Домашняя кондитерская «Сладкий Кот» — «ЛУЧШАЯ ДОМАШНЯЯ КОНДИТЕРСКАЯ»
Дмитрий Нестеров – «ГОЛОС И ГРАЦИЯ»
Анна Малиновская — «СТИЛЬ И КРАСОТА»
Александр Карпов
Александр Златопольский Кинокомпания Goldfield Entertainment – «ПРОДЮСЕР ГОДА»
Dj Sasha Born – «ЛУЧШИЙ DJ ГОДА»
Maxim Zavidia — «СТИЛЬ И КРАСОТА»
Vlad Zotov – SANDRA TOP – «ДУЭТ ГОДА»
Волейболист Иван Власенко, Виктория Пер Мари, Светлана Васко
Гости
Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.
В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 16 номинациях:
- Косметический бренд ЛОШАДИНАЯ СИЛА — «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД. Звездный выбор»;
- Виктория Пьер-Мари — «ЛУЧШАЯ ДЖАЗОВАЯ И РИТМ БЛЮЗОВАЯ ПЕВИЦА» за вклад в развитие культуры страны и создание школы эстрадно-джазовой техники вокала в России;
- Холдинг Gourmеt Alliance (ГурмЭ АльЯнс) – «ЗА АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ»;
- Maxim Zavidia — «СТИЛЬ И КРАСОТА»;
- Клиника доктора Длина — «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ»;
- Максим Кобзов – «СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ»;
- Домашняя кондитерская «Сладкий Кот» — «ЛУЧШАЯ ДОМАШНЯЯ КОНДИТЕРСКАЯ»;
- Дмитрий Нестеров – «ГОЛОС И ГРАЦИЯ»;
- Yarik Loser — «ЛУЧШИЙ МОДНЫЙ ТИКТОКЕР»;
- Александр Златопольский Кинокомпания Goldfield Entertainment – «ПРОДЮСЕР ГОДА»;
- SANDRA TOP – «ДУЭТ ГОДА»;
- Игорь Попов – «ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ. ЗВЕЗДНЫЙ ВЫБОР»;
- Dj Sasha Born – «ЛУЧШИЙ DJ ГОДА»;
- Роман НЕВАШ — «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ»;
- Анна Малиновская — «СТИЛЬ И КРАСОТА»;
- Ирина Дегай — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ».
Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ».
Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от компании Professional Medical Group и Клиники эстетической косметологии Genius Cosmetology ®, коллекцию чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert от компании СЕВКО, косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», сладкие подарки от Домашняя Кондитерская «Сладкий Кот».
Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru .
Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.
Фотографии сделаны и предоставлены профессиональными фотографом Алексеем СУЛИМА.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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