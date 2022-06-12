Международная премия в области красоты и здоровья «ГРАЦИЯ» прошла с успехом!

6 июня 2022 года в историческом центре Москвы, в симбиозе советского интерьера, современных технологий и искусства, где проходят многие развлекательные мероприятия, съемки и концерты, в event пространстве нового поколения ДК Кристалл, состоялась ХX церемония премии «ГРАЦИЯ», которая по праву считается самой престижной Международной премией в области красоты и здоровья, признанным знаком качества для компаний, работающих в сфере beauty & health, подобно легендарному «Оскару» в мировой киноиндустрии.

Премия «ГРАЦИЯ»

Климентий Ворошилов – руководитель премии «ГРАЦИЯ»

Ведущие церемонии

В этот торжественный вечер самые яркие представители индустрии красоты и здоровья получили награды за профессиональные достижения по итогам голосования. Мероприятие посетили мировые и российские представители индустрии, главные редакторы профильных журналов и интернет-порталов, владельцы и управляющие крупных компаний, работающие в сфере красоты и здоровья, депутаты Государственной Думы, представители органов государственной власти.

Всех их со сцены приветствовали ведущие вечера – Яркий артист с неповторимым тембром голоса, автор и исполнитель, супер-финалист музыкального кастинга на телеканале RU TV, финалист музыкального конкурса продюсерского центра М. Гуцериева, обладатель музыкальных премий «Дуэт года», «Певец года», «Артист года», «Лучший старт года», участник благотворительных концертов, ТВ-ведущий, певец Роман НЕВАШ и Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов по вокалу, обладатель Президентского Гранта и Премии Общественного признания «Звездный Успех года», обладательница титула «Королева Музыки» – Анна Малиновская, а так же, VIP гость МИССИС МОСКВА 2022 – КЛАССИК Ирина Дегай.

Яркая незабываемая программа вечера включала в себя выступление звезд российской эстрады, среди них: Maxim Zavidia, певец Дмитрий Нестеров, тиктокер Yarik Loser, Максим Кобзов, Vlad Zotov, SANDRA TOP, Виктория Пьер-Мари, Dj Sasha Born, Мирослава Карпович, Полина Максимова, Роман Маякин, Наталья Толстая, модель Александр Карпов, волейболист Иван Власенко и др.

Анна Фокина – представитель бренда «Лошадинная сила»

Роман Неваш – «Творческий прорыв»

Наталья Толстая

Наталья Палинова – «Music Box Gold»

Мирослава Карпович

Максим Кобзон – «Стильный образ»

Клиника доктора Длина — «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ»

Ирина Дегай — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ»

Игорь Попов – «ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ. ЗВЕЗДНЫЙ ВЫБОР»

Домашняя кондитерская «Сладкий Кот» — «ЛУЧШАЯ ДОМАШНЯЯ КОНДИТЕРСКАЯ»

Дмитрий Нестеров – «ГОЛОС И ГРАЦИЯ»

Анна Малиновская — «СТИЛЬ И КРАСОТА»

Александр Карпов

Александр Златопольский Кинокомпания Goldfield Entertainment – «ПРОДЮСЕР ГОДА»

Dj Sasha Born – «ЛУЧШИЙ DJ ГОДА»

Maxim Zavidia — «СТИЛЬ И КРАСОТА»

Vlad Zotov – SANDRA TOP – «ДУЭТ ГОДА»

Волейболист Иван Власенко, Виктория Пер Мари, Светлана Васко

Гости

Гостями церемонии были главные редактора ведущих интернет журналов, печатных СМИ, ведущие радиостанций.

В этом году премия за значительные профессиональные достижения была вручена представителям в 16 номинациях:

Косметический бренд ЛОШАДИНАЯ СИЛА — «ЛУЧШИЙ КОСМЕТИЧЕСКИЙ БРЕНД. Звездный выбор»;

Виктория Пьер-Мари — «ЛУЧШАЯ ДЖАЗОВАЯ И РИТМ БЛЮЗОВАЯ ПЕВИЦА» за вклад в развитие культуры страны и создание школы эстрадно-джазовой техники вокала в России;

Холдинг Gourmеt Alliance (ГурмЭ АльЯнс) – «ЗА АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ В РЕСТОРАННОЙ ИНДУСТРИИ»;

Maxim Zavidia — «СТИЛЬ И КРАСОТА»;

Клиника доктора Длина — «ЛУЧШАЯ КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ»;

Максим Кобзов – «СТИЛЬНЫЙ ОБРАЗ»;

Домашняя кондитерская «Сладкий Кот» — «ЛУЧШАЯ ДОМАШНЯЯ КОНДИТЕРСКАЯ»;

Дмитрий Нестеров – «ГОЛОС И ГРАЦИЯ»;

Yarik Loser — «ЛУЧШИЙ МОДНЫЙ ТИКТОКЕР»;

Александр Златопольский Кинокомпания Goldfield Entertainment – «ПРОДЮСЕР ГОДА»;

SANDRA TOP – «ДУЭТ ГОДА»;

Игорь Попов – «ЛУЧШИЙ ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ. ЗВЕЗДНЫЙ ВЫБОР»;

Dj Sasha Born – «ЛУЧШИЙ DJ ГОДА»;

Роман НЕВАШ — «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОРЫВ»;

Анна Малиновская — «СТИЛЬ И КРАСОТА»;

Ирина Дегай — «КРАСОТА И ГРАЦИЯ».

Сюрприз для гостей приготовила мастер кондитер Татьяна Гузеря на сцену вынесли большой торт со статуэткой «Премии ГРАЦИЯ».

Лауреаты и гости церемонии получили подарки: косметические наборы от компании Professional Medical Group и Клиники эстетической косметологии Genius Cosmetology ®, коллекцию чая MAITRE de The и изысканный шоколад Golden Dessert от компании СЕВКО, косметические наборы от звездного бренда «Лошадиная Сила», сладкие подарки от Домашняя Кондитерская «Сладкий Кот».

Оргкомитет Международной Премии в области красоты и здоровья «Грация» объявляет старт нового народного голосования. Проголосовать за новых номинантов и получить более подробную информацию Вы можете на официальном сайте Премии www.grasia-msk.ru .

Оргкомитет Премии выражает особую благодарность всем партнерам и спонсорам, без активного участия которых было бы невозможно проведение данного мероприятия.

Фотографии сделаны и предоставлены профессиональными фотографом Алексеем СУЛИМА.

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