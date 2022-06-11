В Саратове реконструируют театр оперы и балета

Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве выдал новое положительное заключение по проекту работ, проводимых для сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы.

Саратовский академический театр оперы и балета был основан в 1803 году. Это одно из самых старых подобных заведений культуры не только в Поволжье, но и во всей России. С 1865 года на тот момент городской театр занимал каменное здание на центральной площади. Внешне оно напоминало венский театр, внутри – московский Малый. Внутренняя отделка и интерьеры сочетали простоту и изящество. К сожалению, до столетия здание не достояло, в 1959-1961 годах под видом реконструкции его фактически перестроили по проекту архитекторов Т. Г. Ботяновского, Л. И. Ячина и О. А. Гера. В каком-то смысле новое здание «окружило» старый городской театр.

В 2000-х годах заговорили о необходимости реконструкции уже нынешнего здания, признанного объектом культурного наследия регионального значения. Строение просело, потрескалось и требовало капремонта. Но приступить к активной проработке проекта и конкретным действиям удалось только в 2020 году. При этом отмечается, что сложность реконструкции связана как раз с тем, что частично современное здание возведено на основе фундаментов и стен прежнего театра. Спустя время старые и новые участки стали «отрываться» друг от друга. В результате было решено демонтировать часть постройки в районе Голубой гостиной и выстроить заново.*

Региональная государственная экспертиза выдала очередное положительное заключение по проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению объекта. Генпроектировщик – ООО «Адепт строй». Застройщик – Государственное казенное учреждение Саратовской области «Управление капитального строительства».

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