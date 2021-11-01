Ректор ГИТИС Григорий Заславский: «Российская театральная модель показывает, сколько великих свершений было на нашем театральном пути»

Как сообщает ТВ БРИКС в рамках Делового Совета «Россия-АСЕАН» (Председатель Делового Совета «Россия-АСЕАН» генеральный директор «Межгосударственной корпорации развития» Иван Поляков) представители культурного сообщества обсудили актуальные вопросы и поделились планами, которые связаны с сотрудничеством и обменом со странами Тихоокеанского региона в преддверии межгосударственного саммита «Россия-АСЕАН». Ректор российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский дал несколько комментариев о планах международного сотрудничества института и коллег из стран АСЕАН.

«Россия доказывает, что даже когда мы касаемся темы традиционных бродвейских мюзиклов, то даже в этих случаях удавалось отстаивать какие-то модели адаптирования мюзиклов, даже с точки зрения сюжета. Я, как представитель российской театральной культуры, выступаю исключительно за поддержку российской театральной модели. Она показывает, сколько великих свершений было на этом театральном пути» – отметил ректор российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский.

«ГИТИС гордится своими выпускниками – не только актёрами драматического театра, но и нашим музыкальным театром. Выпускники нашего музыкального театра ставят спектакли и поют на лучших оперных сценах мира, в том числе и на площадке Эспланада в Сингапуре. Мы также гордимся нашим балетмейстерским факультетом, где работают выдающиеся педагоги-балетмейстеры: от Юрия Николаевича Григоровича до Алексея Ратманского, который сегодня является главным хореографом American Ballet Theatre. На этой территории у нас может получиться сотрудничество с представителями стран АСЕАН. Кроме того, наш институт будет рад поучаствовать в разных обменных проектах, если такая заинтересованность будет взаимна, и мы также открыты к приглашению, к примеру, вьетнамского кукольного театра дать мастер-классы в ГИТИС» − заявил Григорий Заславский в комментарии для ТВ БРИКС.

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