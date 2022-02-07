Театр «Русская песня» приглашает на спектакли фольклорной программы

Фольклорная программа «Зимушка, зима» на малой сцене театра «Русская песня»

Артисты поведают, как отмечали на Руси главные зимние праздники, поиграют со зрителями, и конечно, споют!

Особенностью русского песенного фольклора считается разговорная манера исполнения, с сохранением традиционного диалекта и выразительности интонаций, а народные танцы незабываемы.

Приходите на Малую сцену театра «Русская песня», за самыми искренними эмоциями!

«Зимушка, зима» – одна из самых ярких программ цикла «Круглый год»!

Продолжительность: 1 час 10 минут

Ограничение по возрасту: 0 +

Когда? 19 февраля, начало в 12.00.

Где? Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 5/9 стр. 2.

Фольклорная программа «Ой, Масленица, затейница!»

Как на Масленой неделе – блины да веселье! Всю неделю на Руси честной народ гулял, Масленицу вместе с зимой провожал, а весну-красну встречал – песни пел, блины ел, костры палил, да приговаривал: «Хоть с себя все заложи, а Масленицу проводи!»

Как проводить Масленицу по всем правилам? А как весну встретить да умилостивить, чтобы она на щедроты свои не поскупилась? Если не знаете, тогда приходите на Малую сцену театра «Русская песня» и послушайте музыкальный рассказ в исполнении артистов ансамбля «Россияне». Они про Масленицу всё знают: какие песни наши предки пели, в какие игры играли, какие обычаи соблюдали. Все расскажут! А еще споют да спляшут!

Если кому из многоуважаемой публики надоест на месте сидеть, тот сможет сам присоединиться к веселью – в хоровод пуститься, песню спеть, игрой потешной позабавиться. Активные зрители в театре «Русская песня» всегда в почёте, потому как народное искусство на общем участии в действе основано, а не на том, что одни поют да пляшут, а другие слушают да смотрят.

Продолжительность: 1 час 10 минут, с интерактивным антрактом

Когда? 26 февраля, начало в 12.00 и 5 марта, начало в 12.00.

Где? Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 5/9 стр. 2.

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В театре «Русская песня» уверены: каждый зритель — уже немного артист.

Поэтому в театре всегда приглашают маленьких зрителей принять активное участие в наших представлениях. А чтобы малыши не устали, в театре установили перед самой сценой дополнительные места, на которые желающие смогут пересесть по приглашению артистов, участвующих в спектакле.

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