Ремикс Imanbek на хит Saint Jhn достиг отметки в пять миллиардов прослушиваний

Авторская версия трека Roses Saint Jhn от продюсера и диджея из Казахстана Imanbek в совокупности набрала уже около пяти миллиардов прослушиваний со всех стриминговых платформ.

Ремикс, выпущенный в 2019 году, помог артисту получить международное признание. Imanbek был впервые номинирован на «Грэмми» в 2020-м, а годом спустя победил в номинации «Лучший ремикс». Диджей стал первым музыкантом из Казахстана, который взял статуэтку, и первым на постсоветском пространстве, кто получил эту премию в категории неоклассической музыки.

Также артист заключил контракт российским лейблом Effective Records, который ориентирован на прогрессивную танцевальную музыку. Помимо прочих рейтингов трек вошел в топ-5 чарта U.S. Billboard Hot 100 и возглавил еще десятки зарубежных рейтингов, а так же стал вирусным в TikTok.

Иманбек Зейкенов (Imanbek) начал заниматься музыкой, когда учился в железнодорожном колледже. За свою музыкальную карьеру артист успел посотрудничать с такими мировыми звездами, как Usher, Wiz Khalifa, David Guetta и Рита Ора.