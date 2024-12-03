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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Рецензия на песню Виктора Трегубова «Полоска белая»

editor
By editor
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виктор трегубов - полоская белая

26 ноября шансон-исполнитель Виктор Трегубов выпустил новую композицию под названием «Полоска белая». В песне, выполненной в привычном для исполнителя стиле, Трегубов говорит о философских проблемах, о взлётах и падениях, а также о личном выборе, который определяет судьбу человека.

«Полоска белая» — это произведение, которое идеально вписывается в жанр русского шансона. Виктор Трегубов, автор и исполнитель, предлагает слушателю философское размышление о жизни, наполненное метафорами и образами, близкими каждому. Тематика, исполнение и аранжировка песни создают ощущение искренности и глубокой жизненной мудрости, что особенно характерно для шансона как жанра.

Основное послание текста сосредоточено на противопоставлении черных и белых полос в жизни, с акцентом на преодоление трудностей и уверенности в будущем. Простой и понятный язык делает песню доступной широкому кругу слушателей. Метафора корабля, который прокладывает свой путь через бурные воды, мощно подчеркивает необходимость смелости и ответственности за свой выбор. Припев, повторяющийся дважды, действует как мантра, заряжая энергией и оптимизмом. Особенно трогательно звучит призыв «Смелей плыви по курсу своей жизни», который внушает веру в себя и свое будущее.

Музыкальное сопровождение выполнено в лучших традициях шансона. Мелодия плавная, но запоминающаяся, с умеренным темпом, что делает песню подходящей как для тихих вечерних раздумий, так и для душевной компании.

Голос Виктора Трегубова звучит искренне и душевно. Небольшая хрипотца добавляет эмоциональной глубины, а интонации подчеркивают каждую ключевую строку текста. В его исполнении чувствуется личный опыт, что делает песню особенно убедительной. Трегубов берет слушателя за руку и проводит его через философское осмысление жизни, словно добрый наставник.

«Полоска белая» — это гимн жизненной стойкости. Лирический герой песни через метафору корабля, плывущего по волнам судьбы, размышляет о прошлом, принимает его и устремляет взгляд в будущее. Трегубов призывает не бояться перемен и смело брать штурвал жизни в собственные руки.

Александр МЕЛЬЧУК

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